Pune Food Adulteration : पुण्यात सर्वाधिक खाद्यपदार्थांमध्ये भेसळ; तुकाराम मुंढेंनी सांगितला प्लॅन, इथे करा तक्रार

Tukaram Mundhe : राज्यात अन्न भेसळ आणि खाद्यपदार्थांशी संबंधित तक्रारींसाठी तयार करण्यात आलेल्या ऑनलाइन डॅशबोर्डवर सर्वाधिक तक्रारी पुण्यातून नोंदवल्या गेल्या असून, त्यामध्ये अस्वच्छ अन्नाबाबतच्या तक्रारींचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शनिवारी दिली.मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चर (एमसीसीआयए) आयोजित अन्न सुरक्षा परिषदेनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुंढे यांनी ही माहिती दिली..मुंढे म्हणाले, "भेसळ आणि खाद्यपदार्थांबाबत नागरिकांच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र डॅशबोर्ड तयार करण्यात आला आहे. या डॅशबोर्डवर राज्यातील सर्वाधिक तक्रारी पुण्यातून प्राप्त झाल्या असून, त्यात अस्वच्छ अन्नाबाबतच्या तक्रारींचे प्रमाण अधिक आहे.".अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांवर अधिक प्रभावी कारवाईसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित एकात्मिक ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने खाद्य व्यवसायांची माहिती एकत्रित करून नियमभंगावर अधिक प्रभावीपणे लक्ष ठेवले जाणार आहे..नागरिकांनी अन्नपदार्थ खरेदी करताना केवळ किंमत आणि एक्स्पायरी डेट न पाहता त्यातील अन्नघटकही तपासावेत, असे आवाहनही मुंढे यांनी केले. तक्रारींसाठी तयार करण्यात आलेल्या पोर्टलवर नोंद झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी वेळेत कारवाई न केल्यास त्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचेल, असेही तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले..Tukaram Mundhe : शाळांतील कँटीन, मध्यान्ह भोजनाची तपासणी; तुकाराम मुंढेंनी दिले कडक निर्देश.‘एआयचा वापर करणार’मुंढे म्हणाले, ‘खाद्यपदार्थांबाबत यापूर्वी एखाद्या आस्थापनेने कोणता गुन्हा केला, त्यावर काही कारवाई झाली होती किंवा कसे, याचा इतिहास समजणार आहे. त्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करून एकात्मिक ऑनलाइन प्रणाली राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे एकाच व्यक्तीच्या नावावर असलेल्या विविध आस्थापना आणि त्यांनी खाद्यपदार्थ मानकांचे केलेले उल्लंघन याची माहिती मिळेल.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.