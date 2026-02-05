Republic Day : ‘एमआयटी एडीटी’ विद्यापीठाच्या तनू भान हिचा गौरव; प्रजासत्ताकदिनी सर्वोत्तम एनसीसी कॅडेटचे पंतप्रधानांच्या हस्ते सुवर्णपदक प्रदान

उरुळी कांचन - एमआयटी आर्ट डिझाईन अँड टेक्नॉलॉजी (एटीडी) विद्यापीठाच्या राष्ट्रीय छात्र सेनेची (एनसीसी) कॅडेट, कनिष्ठ अंडर ऑफिसर (जेएनओ) तनू भान हिने दिल्ली येथे झालेल्या एनसीसी प्रजासत्ताक दिन कॅम्पमध्ये ३६ महाराष्ट्र बटालियनचे प्रतिनिधित्व केले..तिने देशातील सर्वोत्तम कॅडेट होण्याचा बहुमान पटकावीत ऐतिहासिक कामगिरीची नोंद केली. या यशाबद्दल तिला भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते सुवर्णपदक देऊन गौरविण्यात आले..एमआयटी एडीटी विद्यापीठाचा व्यंकटेश अय्यर यानेही एनसीसी ३६ महाराष्ट्र बटालियनमध्ये स्थान पटकावीत प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये राज्याचे प्रतिनिधित्व केले. विद्यापीठाच्या या दोन्ही कॅडेट्सची राज्यातून बेस्ट कॅडेट्स म्हणून निवड झाल्यानंतर देशातील १७ डायरेक्टरेट्समधील २० लाखांहून अधिक कॅडेट्समध्ये त्यांनी सर्वोच्च स्तरावर स्पर्धा केली. त्यामध्ये तनू हिने उत्कृष्ट शिस्त, नेतृत्वगुण आणि प्रचंड मेहनतीच्या जोरावर सुवर्णपदकावर आपले नाव कोरले. तर व्यंकटेशनेही दाखवलेली जिद्द उल्लेखनीय ठरली..बुधवारी (ता. २८ जानेवारी) नवी दिल्ली येथे झालेल्या बिटिंग द रीट्रीट कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते तनू हिला सुवर्णपदक प्रदान करण्यात आले. तिची ही कामगिरी राज्याचे डायरेक्टरेट, एनसीसी तसेच एमआयटी एडीटी विद्यापीठासाठी अभिमानास्पद ठरली आहे..या दोन्ही कॅडेट्सना एमआयटी एडीटी विद्यापीठातील एनसीसी विभागाचे संचालक ब्रिगेडियर मंगेश विटेकर निवृत्त तसेच कॅडेट्सच्या असोसिएट एनसीसी ऑफिसर लेफ्टनंट अक्षता परदेशी यांचे मार्गदर्शन लाभले. दोन्ही कॅडेट्सच्या उल्लेखनीय कामगिरीनंतर विद्यापीठाचे कुलपती तथा अध्यक्ष प्रा. डॉ. विश्वनाथ कराड, कार्याध्यक्ष प्रा. डॉ. मंगेश कराड, प्रा. डॉ. सुनीता कराड, कुलगुरू डॉ. राजेश एस. तसेच कुलसचिव डॉ. महेश चोपडे यांनी त्यांचे अभिनंदन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.