Republic Day : ‘एमआयटी एडीटी’ विद्यापीठाच्या तनू भान हिचा गौरव; प्रजासत्ताकदिनी सर्वोत्तम एनसीसी कॅडेटचे पंतप्रधानांच्या हस्ते सुवर्णपदक प्रदान

तनू भान हिने दिल्ली येथे झालेल्या एनसीसी प्रजासत्ताक दिन कॅम्पमध्ये ३६ महाराष्ट्र बटालियनचे प्रतिनिधित्व केले.
pm narendra modi with tanu bhan

उरुळी कांचन - एमआयटी आर्ट डिझाईन अँड टेक्नॉलॉजी (एटीडी) विद्यापीठाच्या राष्ट्रीय छात्र सेनेची (एनसीसी) कॅडेट, कनिष्ठ अंडर ऑफिसर (जेएनओ) तनू भान हिने दिल्ली येथे झालेल्या एनसीसी प्रजासत्ताक दिन कॅम्पमध्ये ३६ महाराष्ट्र बटालियनचे प्रतिनिधित्व केले.

