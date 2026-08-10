पुणे

खाजगी क्षेत्रातील आरक्षणासाठी कायदा करावा ः आरपीआय

खाजगी क्षेत्रातील आरक्षणासाठी कायदा करावा ः आरपीआय
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सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली ता. १० ः ‘‘सरकारी क्षेत्रात ज्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसींना आरक्षण लागू आहे त्याप्रमाणे खाजगी क्षेत्रातही या वर्गासाठी आरक्षण लागू करण्याचा कायदा संसदेने करावा,’’ असा ठराव सोमवारी रिपब्लिकन पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत करण्यात आला. वरील मागणीसाठी पक्षाचे शिष्टमंडळ लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार असल्याचे पक्षाचे अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
‘‘आगामी काळात पक्षाला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळवून देणे हे आमचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे, त्यासाठी संघटनेचा देशव्यापी विस्तार व जनाधार वाढविण्यावर भर दिला जात आहे,’’ असे आठवले म्हणाले. राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत पक्षाच्या विस्ताराबाबत चर्चा केली. पक्ष लवकरच दोन कोटी नवीन सदस्य जोडण्यासाठी देशव्यापी सदस्यत्व अभियान सुरू करणार आहे, असेही यावेळी सांगण्यात आले.

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