Mohol Election : मोहोळमध्ये ढाब्यावर सापडली मतदान यंत्रे; तालुक्यात खळबळ

मोहोळ: मोहोळ तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती साठी शनिवार ता 7 रोजी मतदान प्रक्रिया शांततेत पार पडली. दरम्यान मोहोळ शहरा जवळील एका धाब्यावर रात्री अकरा वाजण्याच्या सुमारास दोन मतदान यंत्र आढळल्याने प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला. दरम्यान ही माहिती राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील व शिंदे सेनेच्या काही कर्त्यांना मिळाल्या नंतर कार्यकर्त्यांनी घटना स्थळावर ठिय्या मांडला. दरम्यान या घटनेची माहिती मिळताच मोहोळचे निवडणूक निर्णय अधिकारी व पोलीस यंत्रणा तातडीने घटना स्थळावर दाखल झाली. जिल्हाधिकारी घटना स्थळावर आल्याशिवाय उठणार नाही असे सांगत कार्यकर्त्यांनी गोंधळ घातला.दरम्यान प्रशासनाने ही मतदान यंत्रे राखीव असल्याचा दावा केला आहे. .संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागलेल्या कुरुल जिल्हा परिषद गटातील ही दोन मतदान यंत्रे रात्री अकरा वाजण्याच्या सुमारास मोहोळ शहरा नजीक असलेल्या एका ढाब्या जवळ आढळून आली. राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष पाटील व कार्यकर्त्यांनी त्या ठिकाणी जाऊन परिस्थिती पाहून जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक जो पर्यंत घटनास्थळावर येत नाहीत तोपर्यंत मतदान यंत्र उचलू देणार नसल्याची भूमिका घेतली, त्यामुळे मोठा गोंधळ सुरू झाला. दरम्यान पोलीस निरीक्षक हेमंत शेडगे, निवडणूक निर्णय अधिकारी सीमा होळकर, निवडणूक नायब तहसीलदार अनिल शहापुरे, महसूल नायब तहसीलदार सुधाकर धाईंजे, संदेश भोसले यांच्यासह संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेतील पथक घटना स्थळावर दाखल झाले. .ZP Elections 2026 Voting Live Update : महिलांच्या डब्यात पुरुष चढला, पोलिसांकडे तक्रार.दरम्यान या प्रकारा बाबत सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार सचिन मुळीक यांच्याशी संपर्क साधला असता, कुरुल जिल्हा परिषद गट अंतर्गत नेमलेले क्षेत्रीय अधिकारी प्रसाद माणिक पाटील यांना दोन राखीव कंट्रोल युनिट व दोन बॅलेट युनिट देण्यात आली होती. मतदान संपल्यावर त्यांनी ती सुरक्षा कक्षात जमा करणे गरजेचे होते, परंतु तसे झाले नाही. जेव्हा त्यांच्याशी संपर्क साधला असता प्रसाद पाटील यांच्या वाहनाचा चालक त्यांना कुठलीही पूर्वकल्पना न देता मतदान यंत्र असलेल्या वाहनासह मोहोळ जवळील स्वराज धाब्यावर निघून गेला असल्याचे सांगितले..दरम्यान, या माहिती नुसार निवडणूक निर्णय अधिकारी व पोलिसांनी घटना स्थळावर जाऊन पंचनामा केला. त्यामध्ये ती यंत्रे राखीव असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यात कुठलेही मतदान झाले नव्हते. ती यंत्रे सर्वांच्या उपस्थितीत सीलबंद करून पुन्हा सुरक्षित ठेवण्यात आली असून, नागरिकांनी अफवावर विश्वास ठेवू नये असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.नेमकी काय घटना घडली व कशी घडली याचा रिपोर्ट आम्ही तातडीने रात्रीच निवडणूक आयोगाला पाठवला आहे. आता या घटनेतील झोनल ऑफिसर त्यांचे सर्व सहकारी गाडीचा चालक या सर्वांची चौकशी तातडीने सुरू केली आहे. दोषीवर लवकरच कारवाई करू..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.