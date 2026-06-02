Sayyadnagar Drainage issue: सय्यदनगरमध्ये सांडपाणी वाहिनी तुंबल्याने दुर्गंधी; पावसाळा तोंडावर तरीही नालेसफाईची कामे अपूर्ण, रहिवाशांची आक्रमक भूमिका

हडपसर: महंमदवाडी रस्त्यावरील सय्यदनगर येथे सांडपाणी वाहिनी तुंबल्याने घाण पाणी मुख्य रस्त्यावर आले आहे. यामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरली असून, महापालिका प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे..सय्यदनगर भागात गेल्या अनेक वर्षांपासून सांडपाणी वाहिनीची समस्या कायम आहे. येथील जुन्या वाहिन्यांची वहन क्षमता कमी असून, हॉटेल व्यावसायिकांकडून टाकला जाणारा कचरा व प्लॅस्टिकमुळे चेंबर वारंवार तुंबत आहेत. सध्या रस्त्यावर साचलेल्या पाण्यामुळे पादचाऱ्यांना कसरत करावी लागत असून, डासांच्या वाढत्या प्रमाणामुळे डेंगी व हिवतापाची भीती व्यक्त होत आहे..वीस दिवसांपूर्वी तक्रार केल्यानंतर कोंढवा-येवलेवाडी क्षेत्रीय कार्यालयाने तात्पुरती दुरुस्ती केली होती. मात्र, कायमस्वरूपी उपाययोजना न केल्याने पुन्हा ही स्थिती ओढवली आहे. पावसाळा तोंडावर असतानाही नालेसफाईची कामे अपूर्ण आहे. प्रशासनाने अनधिकृत हॉटेलवर कारवाई करावी आणि सांडपाणी वाहिनीची समस्या युद्धपातळीवर सोडवावी, अशी मागणी स्थानिक रहिवाशांनी केली आहे..नागरिकांच्या तक्रारीची तत्काळ दखल, तसेच परिस्थितीची माहिती घेऊन समस्या सोडवली जाईल.- सुचिता पानसरे, सहाय्यक आयुक्त, महंमदवाडी उंड्री.