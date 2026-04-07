पुणे

Rice Export : तणावातही भारतीय तांदळाला इराणमध्ये मागणी; युद्धजन्य परिस्थितीवर मात करत उलाढाल, ६५ लाख टन निर्यातीचा अंदाज

जागतिक तणाव आणि युद्धजन्य परिस्थिती असूनही भारतीय बासमती तांदळाला जगभरातून मोठी मागणी आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मार्केट यार्ड - जागतिक तणाव आणि युद्धजन्य परिस्थिती असूनही भारतीय बासमती तांदळाला जगभरातून मोठी मागणी आहे. यंदा ६५ लाख टन निर्यातीचा अंदाज असून, इराणने चक्क स्वतःची जहाजे पाठवून भारतातून तांदूळ नेण्यास सुरुवात केली आहे.

