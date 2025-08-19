पुणे

Pune Ganeshotsav : विसर्जन मिरवणुकीच्या मुद्यावर २५ ऑगस्टपर्यंत तोडगा; पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांची ग्वाही

मानाचे आणि काही महत्त्वाच्या मंडळांमध्ये विसर्जन मिरवणुकीत सहभागी होण्याच्या मुद्यावर आपसांत कटुता दिसून येत आहे.
पुणे - ‘गणेशोत्सव उत्साहात, शांततेत पार पाडण्यासाठी पोलिस दलासह सर्व विभागाकडून प्रयत्न सुरू आहेत. विसर्जन मिरवणुकीसह उत्सवातील उर्वरित नऊ दिवसही नियोजन करणे महत्त्वाचे आहे. मानाचे आणि काही महत्त्वाच्या मंडळांमध्ये विसर्जन मिरवणुकीत सहभागी होण्याच्या मुद्यावर आपसांत कटुता दिसून येत आहे, ही खेदाची बाब आहे.

