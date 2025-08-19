Pune Ganeshotsav : विसर्जन मिरवणुकीच्या मुद्यावर २५ ऑगस्टपर्यंत तोडगा; पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांची ग्वाही

पुणे - ‘गणेशोत्सव उत्साहात, शांततेत पार पाडण्यासाठी पोलिस दलासह सर्व विभागाकडून प्रयत्न सुरू आहेत. विसर्जन मिरवणुकीसह उत्सवातील उर्वरित नऊ दिवसही नियोजन करणे महत्त्वाचे आहे. मानाचे आणि काही महत्त्वाच्या मंडळांमध्ये विसर्जन मिरवणुकीत सहभागी होण्याच्या मुद्यावर आपसांत कटुता दिसून येत आहे, ही खेदाची बाब आहे..परंतु सर्व गणेश मंडळे आमच्यासाठी समान आहेत. सर्व मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांना सोबत घेउन त्याचे निराकरण करण्यासाठी शहर पोलिस दल प्रयत्नशील आहे. काही वाद असल्यास गणेश मंडळांचे पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि प्रतिष्ठीत नागरिकांशी चर्चा करून समन्वयाने येत्या २५ ऑगस्टपर्यंत निश्चित मार्ग काढू,’ अशी ग्वाही पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिली.गणेशेात्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे शहर पोलिस दलाच्या वतीने बालगंधर्व रंगमंदिरात मंगळवारी (ता. १९) महापालिका, जिल्हा प्रशासन आणि गणेश मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, जिल्हाधिकारी जितेंद्रकुमार डुडी, पोलिस सहआयुक्त रंजनकुमार शर्मा, अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील, राजेश बनसोडे, पंकज देशमुख यांच्यासह अन्य अधिकारी आणि पदाधिकारी उपस्थित होते..अमितेश कुमार म्हणाले, ‘गणेशोत्सवात पोलिस, महापालिका, महावितरण आणि जिल्हा प्रशासनासह सर्व विभागांचा समन्वय राहील. पावसाळ्याचे दिवस असल्याने शॉर्टसर्किटसारख्या घटना टाळण्यासाठी महावितरण आणि मंडळांनी खबरदारी घ्यावी. मंडळांनी आक्षेपार्ह देखावे टाळावेत.विसर्जन मिरवणुकीत अवैध दारू विक्रीचा कोणी प्रयत्न केल्यास त्यांच्यावर आणि संबंधित मद्य विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात येत आहे..पोलिस ठाण्यातील वरिष्ठ निरीक्षक आणि वाहतूक पोलिसांनी त्यांच्या भागातील मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांची स्वत: भेट घ्यावी. मंडळांचे व्हॉटसग्रूप तयार करावेत. वाहनांचे पार्किंग, स्वयंसेवक यांचे सूक्ष्म नियोजन करावे.’ मंडळांकडूनही पोलिसांना योग्य सहकार्य मिळेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.चेंगराचेंगरी टाळण्यासाठी नियोजन करा -दही हंडीच्या दिवशी शहराच्या मध्य भागात चेंगराचेंगरी सदृश स्थिती निर्माण झाली होती. या घटनेची आयुक्त अमितेश कुमार यांनी गांभीर्याने दखल घेतली. या पार्श्वभूमीवर विसर्जन मिरवणुकीत चेंगराचेंगरीसारख्या घटना टाळण्यासाठी पेठांमध्ये पादचाऱ्यांसाठी अनावश्यक ‘नो एंट्री’ काढावेत. भाविकांच्या गर्दीचे सूक्ष्म नियोजन करावे. त्यासाठी वाहतूक विभाग, वायरलेस विभाग आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी स्वतंत्र बैठक बोलावून तातडीने योग्य मार्ग काढावा, असे निर्देश त्यांनी दिले..मंडळांनी आत्मपरीक्षण करावे - पोलिस आयुक्त'गणेश मंडळांनीही आपसांत किती कटुता ठेवावी, बेछूट आरोप करणे किती सयुक्तिक आहे, याबाबत आत्मपरीक्षण करावे. आपण सर्व गणेशभक्त आहोत. मंडळांमध्ये कोणी लहान नाही, कोणी मोठा नाही. काय योग्य आहे, काय अयोग्य आहे, हे सर्वांना माहीत आहे. विसर्जन मिरवणुकीबाबत शांततेत योग्य मार्ग निघेल. पोलिसांवर विश्वास ठेवा. मंडळांच्या मनातील सर्व शंकांचे निरसन करून योग्य तोडगा काढण्यात येईल,' असे ठोक आश्वासन पोलिस आयुक्तांनी दिले..जिल्हाधिकारी डुडी म्हणाले, 'गणेशोत्सवात वीज, रस्ते, स्वच्छता, पाण्याची सुविधा प्रशासनाकडून उपलब्ध करून दिली जाईल. राज्यभरात ख्याती असलेल्या गणेशोत्सवाची ओळख संपूर्ण जगभरात झाली पाहिजे. मंडळांनी समाजाभिमुख देखावे निर्माण करून सकारात्मक संदेश द्यावा. प्रशासन आणि गणेश मंडळांच्या मदतीने हा उत्सव चांगल्या पद्धतीने साजरा करू.'महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम म्हणाले, 'गणेशोत्सवासाठी अवघे सहा-सात दिवस उरले आहेत. गणेश मंडळांना आणि भाविकांना काही अडचणी येऊ नयेत, यासाठी रस्ते, ड्रेनेज अशा सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.गतवर्षीपेक्षा या वेळी नागरिकांसाठी पोर्टेबल स्वच्छतागृहांची संख्या वाढविण्यात येणार आहे.' महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयांतील अधिकाऱ्यांनी मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांशी समन्वय ठेवून त्यांच्या अडचणी दूर कराव्यात, अशा सूचनाही राम यांनी दिल्या..गणेशोत्सवाच्या नियोजनासाठी समन्वयावर भर द्यावा -दरम्यान, बैठकीच्या प्रारंभी उत्सव नियोजनातील दुहेरी भूमिका, समन्वयाचा अभाव आणि प्रशासनाची अनास्था या मुद्यांवर मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. प्रशासनाने केवळ सूचना न देता उत्सव उत्साहवर्धक होण्यासाठी प्रत्यक्ष कृती करावी. प्रशासनाने सकारात्मक आणि सहकार्याची भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे, अशी भावना या बैठकीत व्यक्त झाली.विघ्नहर्ता न्यासचे विश्वस्त प्रा. डॉ. मिलिंद भोई यांनी गणेशोत्सवात महापालिका, महावितरण व पोलिस विभागात समन्वय राहावा असे सांगत अधिकारी व दक्षता कक्षांचे मोबाईल क्रमांक प्रसिद्ध करावेत अशी मागणी केली. गणेश भोकरे यांनी, मानाच्या आणि इतर मंडळांना वेगवेगळा न्याय नको. काही व्यावसायिक लोक उत्सवाचे व्यापारीकरण करत असून त्यांना थारा देऊ नये, अशी सूचना केली..पुष्कर तुळजापूरकर यांनी महापालिकेने किमान दोन ते तीन बैठका घेऊन मंडळांची मते ऐकावीत, अशी मागणी केली. सुनील कुंजीर यांनी मानाच्या मंडळांनी अधिक संयम दाखवावा, असे सांगितले. प्रवीण चोरबेले यांनी महापालिका आयुक्तांनी पुढाकार घेऊन सर्व विभागांत समन्वय साधावा, अशी सूचना केली.ऋषिकेश बालगुडे यांनी ढोलपथकांची संख्या मर्यादेत ठेवावी, वेळेचे बंधन आवश्यक असल्याचे सांगितले. विशाल धनवडे यांनी पूर्व भागातील रस्ते बंद करू नयेत. विसर्जन मिरवणुकीचा प्रश्न लवकर मार्गी लावावा, असे मत मांडले. सुरेश जैन यांनी विसर्जन मिरवणुकीला इच्छुक मंडळांना सकाळी सात वाजता परवानगी देण्याची सूचना मांडली. 