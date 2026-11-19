पुणे - कासेवाडी-डायस प्लॉट प्रभागातील विकासकामांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केलेला पाच कोटी रुपयांचा निधी स्थानिक नगरसेवकांना विश्वासात न घेता दुसऱ्या प्रभागात वळविण्यात आला होता. त्यामुळे भाजपमधील नगरसेवकांमध्ये वाद निर्माण झालेला होता. अखेर बुधवारी (ता. १८) झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत हा ठराव दप्तरी दाखल करत, भाजपमधील वादावर तोडगा काढण्यात आला आहे. ‘सकाळ’ने यासंदर्भात वृत्त देऊन हा विषय चव्हाट्यावर आणला होता. .महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात प्रभाग क्रमांक २२ कासेवाडी-डायस प्लॉटमधील विकासकामांसाठी पाच कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. हा निधी प्रभागातील रस्ते, शौचालये, शाळा, उद्याने, पादचारी मार्ग आणि अन्य मूलभूत सुविधांच्या कामांसाठी वापरण्याचे नियोजन होते. मात्र, २७ ऑगस्ट रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रभाग क्रमांक २३ ड रविवार पेठ-नाना पेठेत वर्ग करण्याचा प्रस्ताव नगरसेविका वृषाली कामठे आणि रत्नमाला सातव यांनी देऊन तो त्वरित मंजूर केला होता. हा निधी स्थायी समिती सदस्य विशाल धनवडे यांच्या प्रभागात वळविण्यात आला होता..प्रभाग क्रमांक २२ मधील ही सामाईक (कॉमन) निधीची तरतूद अन्य प्रभागात वळविली असली तरी येथील चारही नगरसेवक अंधारात होते. नगरसेविका अर्चना पाटील यांनी याची सभागृहनेते गणेश बिडकर, आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे तक्रार करून हा ठराव रद्द करावा, अशी मागणी केली होती..भाजपमध्ये आधीच नगरसेवकांमध्ये अंतर्गत गटबाजी वाढली आहे. अनेक नगरसेवकांचा त्यांच्या प्रभागातील सहकारी नगरसेवकांशी संवाद नाही, निधी व कामे करण्यावरून वाद सुरू असून हे वाद मिटविण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांना खटाटोप करावा लागत आहे, त्यात या निधी पळविण्याचा वाद चव्हाट्यावर आल्याने भाजपने ठराव रद्द करून डॅमेज कंट्रोल केले आहे. बुधवारी विशाल धनवडे यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत फेरविचार देऊन निधी वर्गीकरणाचा ठराव रद्द करून घेतला आहे..‘स्थायी समितीमध्ये माझ्या प्रभागात वळविण्यात आलेल्या निधीची मला आवश्यकता नाही, हा निधी प्रभाग क्रमांक २२ मधील विकासकामांसाठी वापरला जावा यासाठी यापूर्वी केलेला ठराव दप्तरी दाखल करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. त्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे.- विशाल धनवडे, नगरसेवक, पुणे महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.