Pune News : विनापरवाना हॉकर्स, स्टॉल्सवरच रात्री दहानंतर निर्बंध

पुणे - शहरात रात्री दहा वाजल्यानंतर रस्त्यावरील विनापरवाना हॉकर्स, चौपाट्यांवरील खाद्यपदार्थांचे स्टॉल्स आणि पानटपऱ्यांवर निर्बंध लादले आहेत. मात्र, परवानाधारक हॉटेल्स, बार हे प्रशासनाने निश्चित केलेल्या वेळेनुसार रात्री दीड वाजेपर्यंत सुरू राहतील, असे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी पुन्हा स्पष्ट केले..विनापरवाना हॉकर्स, स्टॉल्स बंद करताना परवानाधारक हॉटेलचालकांवर सरसकट कारवाई होणार नाही. पोलिसांना तशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, शहरात गुन्हेगारी घटना रोखण्यासाठी रात्री कोम्बिंग ऑपरेशन राबविण्यात येत आहे. तसेच, प्रमुख चौकांमध्ये नाकाबंदी करून मद्यपी वाहनचालक आणि संशयितांची तपासणी करण्यात येत असल्याचे अमितेश कुमार यांनी सांगितले..प्रतिबंधात्मक आदेश ही नियमित प्रक्रिया -शहरात सण-उत्सव आणि राजकीय आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर १४ दिवसांसाठी प्रतिबंधात्मक आदेश लागू केला आहे. या आदेशानुसार पाचपेक्षा जास्त लोकांनी एकत्र येणे, जाहीर सभा, प्रक्षोभक भाषण आणि मिरवणुका यावर बंदी केली आहे. या आदेशामुळे काही नागरिकांमध्ये संभ्रमाची स्थिती आहे..या संदर्भात एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, अशा स्वरूपाचा प्रतिबंधात्मक आदेश दर १४ दिवसांनी काढले जातो. ही प्रशासकीय प्रक्रिया निरंतर सुरू असते. १५ दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी सलग प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यासाठी राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक असते. ही तांत्रिक अडचण टाळत कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिस प्रशासनाकडून हा आदेश काढला जातो. जमावबंदी आणि कर्फ्यू (संचारबंदी) या दोन बाबी वेगळ्या असून, अंमलबजावणीत मोठा फरक आहे..पब, बारचालकांवर कारवाई होणार?काही ठराविक पब आणि बिअर बार रात्री दीड वाजल्यानंतरही छुप्या पद्धतीने सुरू असतात. परिणामी, या परिसरात रात्री गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांची दहशत पाहायला मिळत आहे. कल्याणीनगर येथील पोर्श कार अपघातानंतर पोलिस, महापालिका आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी सुरू केली होती. यादरम्यान बारमध्ये अल्पवयीन मुलांना प्रवेश न देणे तसेच, पार्किंगच्या जागेतील हॉटेल्सवर कारवाईचा बडगा उगारला होता. परंतु, सध्या ही कारवाई थंडावली आहे. नियम धाब्यावर बसविणाऱ्या अशा पब आणि बारचालकांवर पुन्हा संयुक्त कारवाई करण्याची गरज आहे, अशा प्रतिक्रिया काही नागरिकांनी व्यक्त केल्या.