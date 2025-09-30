पुणे

Hadapsar News : निवृत्त कलाशिक्षकाने सुपारीवर साकारली दुर्गेची नऊ रूपे

शारदीय नवरात्रौत्सवाच्या निमित्ताने निवृत्त कलाशिक्षक भागुजी शिखरे यांनी सुपारीवर कलाकुसर करीत आदीशक्तीची नऊ रूपे साकारली आहेत.
Retired Art Teacher Creates Durgas Nine Forms on Betel Leaf

कृष्णकांत कोबल
हडपसर - शारदीय नवरात्रौत्सवाच्या निमित्ताने निवृत्त कलाशिक्षक भागुजी शिखरे यांनी सुपारीवर कलाकुसर करीत आदीशक्तीची नऊ रूपे साकारली आहेत. ती जन्म देते, पालन पोषण करते, साथ देते, सामर्थ देते.

