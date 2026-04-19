Investment Scam: जमीन गुंतवणुकीच्या आमिषाने व्यावसायिकाची २.४० कोटींची फसवणूक; निवृत्त सहाय्यक पोलिस आयुक्तासह पाच जणांवर गुन्हा

पुणे : जमीन खरेदीत गुंतवणुकीच्या आमिषाने एका व्यावसायिकाची दोन कोटी ४० लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी एका सेवानिवृत्त सहाय्यक पोलिस आयुक्तासह पाच जणांवर चतुःश्रुंगी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..याप्रकरणी व्यावसायिक अभिजित विलास उंद्रे (वय ३५, रा. मांजरी खुर्द) यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यावरून सेवानिवृत्त सहाय्यक आयुक्त सुशिल शंकरराव कदम, नंदा सुशिल कदम, अनिकेत कदम (तिघे रा. फर्ग्युसन रस्ता, पुणे), दत्ता केदारी (रा. बोरज, जि. पुणे) आणि बाळासाहेब आर. वाळुंज (रा. कामशेत, ता. मावळ) या संशयितांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपी सहाय्यक आयुक्त कदम हे पुणे ग्रामीण आणि पुणे शहर पोलिस दलात कार्यरत होते..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डिसेंबर २०१६ ते २१ मे २०२५ या कालावधीत हा प्रकार घडला. आरोपींनी फिर्यादी उंद्रे यांना बोरज (ता. खेड) येथील १२ एकर जमीन मुंबईतील बालकिशन गुप्ता यांची असून, त्यात गुंतवणूक केल्यास मोठा फायदा होईल, असे आमिष दाखवले. त्यानंतर आरोपींनी गुप्ता यांच्या नावे बनावट खाते उघडून उंद्रे यांच्याकडून ५० लाख रुपये घेतले. तसेच, सोलापूर येथील एका बँकेमध्ये ॲरिस्टोन मल्टीकेअर कंपनीचे खाते उघडून त्यात २५ लाख रुपये 'आरटीजीएस'द्वारे भरण्यास लावले. याशिवाय, आरोपींनी रोख आणि आरटीजीएसद्वारे ३० लाख रुपये घेतले. बालकिशन गुप्ता यांच्याकडून खरेदीखत करून घेण्याच्या बहाण्याने उंद्रे यांच्याकडून एक कोटी ३५ लाख रुपये रोख घेतले..धक्कादायक बाब म्हणजे, बालकिशन गुप्ता जिवंत असतानाही ते मृत झाल्याचे खोटे सांगून हा व्यवहार लवकर होणार नाही, अशी बतावणी आरोपींनी केली. उंद्रे यांनी त्यांचे पैसे परत मागितले असता, त्यांना गायब करण्याची आणि खोट्या प्रकरणात अडकवण्याची धमकीही दिली, असे फिर्यादीत म्हटले आहे.