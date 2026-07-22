Ajit Pawar Jayanti tree plantation: अजितदादा पवार जयंतीनिमित्त रेटवडीत ११ हजार देशी वृक्ष लागवड

दावडी : रेटवडी (ता.खेड) येथे अजितदादा पवार यांच्या जयंतीनिमित्त ग्रामपंचायत रेटवडी व 14 ट्री फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने गायरान क्षेत्रात ११ हजार देशी वृक्ष लागवडीच्या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला. पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देणाऱ्या या उपक्रमाचे परिसरातील नागरिकांनी स्वागत केले..या उपक्रमांतर्गत आंबा, ताम्हण, कांचन, बहावा, पुत्रजीवा, मोह, चिंच, आवळा आदी विविध प्रकारच्या देशी वृक्षांची लागवड करण्यात येत आहे. लागवडीनंतर पुढील पाच वर्षे या सर्व वृक्षांचे संगोपन व देखभाल करण्याची संपूर्ण जबाबदारी १४ ट्री फाउंडेशनने स्वीकारली आहे..यावेळी माजी आमदार दिलीप मोहिते म्हणाले, “अजितदादा पवार हे पर्यावरण संवर्धनासाठी सातत्याने प्रयत्नशील राहिले. त्यांच्या स्मृतीला खरी आदरांजली म्हणजे प्रत्येकाने, विशेषतः विद्यार्थ्यांनी, किमान एक तरी झाड लावून त्याचे जतन व संगोपन करावे.”.१४ ट्री फाउंडेशनचे अनंत तायडे यांनी वृक्षलागवडीचे महत्त्व, पर्यावरण संरक्षण तसेच लागवडीनंतर वृक्षांचे योग्य संगोपन करण्याबाबत उपस्थितांना मार्गदर्शन केले..कार्यक्रमास राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष कैलास सांडभोर, अनिल राक्षे, निलेश थिगळे, द्वारकानाथ टिजगे, सरपंच नीलम हिंगे, आनंदराव काळे, शरद भालेकर, किरण पवार, मारुती पवळे, शांताराम शिंदे, खंडू पवळे, वामन पवळे, शिवाजी पवळे, नामदेव डुबे, नाथा डुबे, सुभाष पवळे, मोहन पवळे, अनिल गादिया, अतुल थिटे, श्रीधर वाबळे विद्यालयाचे मुख्याध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी तसेच ग्रामस्थ व शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन शरद वाबळे यांनी केले, तर रामचंद्र कोहिणकर यांनी उपस्थितांचे आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.