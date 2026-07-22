पुणे

Ajit Pawar Jayanti tree plantation: अजितदादा पवार जयंतीनिमित्त रेटवडीत ११ हजार देशी वृक्ष लागवड

रेटवडीतील गायरान क्षेत्रात ११ हजार देशी वृक्ष लागवड; ग्रामपंचायत व १४ ट्री फाउंडेशनचा पर्यावरण संवर्धनासाठी संयुक्त उपक्रम
The initiative by Gram Panchayat Retwadi and 14 Trees Foundation includes five years of post-plantation maintenance to ensure better survival of the trees.

The initiative by Gram Panchayat Retwadi and 14 Trees Foundation includes five years of post-plantation maintenance to ensure better survival of the trees.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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दावडी : रेटवडी (ता.खेड) येथे अजितदादा पवार यांच्या जयंतीनिमित्त ग्रामपंचायत रेटवडी व 14 ट्री फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने गायरान क्षेत्रात ११ हजार देशी वृक्ष लागवडीच्या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला. पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देणाऱ्या या उपक्रमाचे परिसरातील नागरिकांनी स्वागत केले.

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