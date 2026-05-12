Revenue Department: भूसंपादनाची माहिती फोडणाऱ्यांवर कारवाई; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंचा अधिकाऱ्यांना इशारा, तांत्रिक पुराव्यांआधारे तपास..

पुणे: शासकीय प्रकल्पांच्या भूसंपादनाची गोपनीय माहिती फोडून व्यापाऱ्यांशी संगनमत करणाऱ्या महसूल अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज येथे दिला. अशा व्यवहारांची गुगल मॅप आणि तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे सखोल चौकशी सुरू असून, दोषींना एक रुपयाचीही भरपाई मिळणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. बावनकुळे म्हणाले, ''प्रकल्पाचा आराखडा जाहीर होण्यापूर्वीच काही अधिकारी माहिती बाहेर पसरवत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्या आधारे व्यापाऱ्यांनी जमिनींची खरेदी-विक्री केली आहे. भूसंपादनापूर्वी वर्षभर अशा व्यवहारांवर बंदी असतानाही झालेले व्यवहार आता रडारवर आहेत. गुगल मॅपद्वारे झाडे किंवा बांधकामांची सत्यता तपासून पारदर्शकता आणली जाईल.''.'जमीन मालकी हक्क' जुलैपासूनजुलैपासून जमीन मालकी हक्क कायदा (लँड टायटलिंग ॲक्ट) लागू करणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. सध्याचा सातबारा हा केवळ नोंदणीचा पुरावा असून,या कायद्यामुळे नागरिकांना जमिनीचा अंतिम मालकी हक्क मिळेल. मध्यस्थांची गरज संपून ऑनलाइन व्यवहारांना गती मिळेल, असा दावा त्यांनी केला..शुद्धलेखन अधिकाराचा गैरवापरकलम १५५ च्या गैरवापराबाबत बावनकुळे म्हणाले, ''शुद्धलेखन दुरुस्तीसाठी असलेला अधिकार वापरून काही अधिकाऱ्यांनी जमिनींची नावे बदलली. चुकीच्या नोंदी रद्द करण्याची प्रक्रिया हाती घेतली आहे.''.बावनकुळे म्हणाले...देवस्थान जमिनींसंदर्भात सरकारकडून प्रारूप कायदादेवस्थान जमिनींबाबत प्रारूप कायदा सार्वजनिक चर्चेसाठी महसूल विभागाच्या संकेतस्थळावर ठेवणारशंभर वर्षांपासून वहिवाट किंवा कुळ हक्क असलेल्या जमिनींबाबत निश्चित धोरण आणण्याची गरजदेवस्थानांचे हक्क अबाधित ठेवून वहिवाटदारांचे अधिकार निश्चित करण्याचा सरकारचा प्रयत्नआराखडा मंजुरीशिवाय तुकडे विक्री केल्यास गुन्हे दाखल होणार.