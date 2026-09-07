Snake Bite : भोरमध्ये सर्पदंशाच्या घटनांत वाढ; तीन महिन्यांत १३१ घटना, वेळेत उपचारामुळे मृत्यू टळले

हिर्डोशी - भोर तालुक्यात मागील दोन वर्षांच्या तुलनेत यावर्षी जून, जुलै व ऑगस्ट महिन्यात सर्पदंशाच्या घटनेत वाढ झाली आहे. मागील तीन महिन्यांत १३१ सर्पदंशांच्या घटना तालुक्यात घडल्या असून, वेळेत योग्य उपचार मिळाल्याने सर्पदंशाच्या एकाही रुग्णाचा मृत्यू झाला नसल्याचे आरोग्य विभागाकडून सांगण्यात आले. केवळ एका रुग्णास ‘रेफर’ करण्यात आले आहे. .भोर तालुका हा डोंगराळ असल्याने तालुक्यात वन्य हिंस्र प्राण्यांसह विविध जातीचे सर्प आढळतात. भोरचे भात हेच प्रमुख पीक असून अगदी घरापासून ते डोंगर उतारावर उपलब्ध जागेवर भातशेती केली जाते. जून महिन्यात पावसाला सुरुवात झाल्यावर भात शेतीच्या कामाला वेग येतो. या काळात सर्वांत जास्त वेळ शेतकरी शेतात राबत असतो. याच काळात सर्पदंशाच्या घटना मोठ्या प्रमाणात घडत असतात. पावसाळ्यात जमीन पाण्याखाली जात असल्याने सरपटणारे प्राणी जमिनीवर येतात. त्यामुळे शेतीच्या पेरणी, लावणी व कापणीच्या वेळी शेतकऱ्यांना सर्वाधिक सर्पदंश झाल्याचे निदर्शनास येते..तालुक्यात भात लावणीची कामे उरकली आहेत. मात्र, पेरणी ते लावणी काळात १३१ जणांना सर्पदंश झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत.सर्पदंशांची संख्याउपजिल्हा रुग्णालय - १०९नसरापूर - ८जोगवडी, लव्हेरी - ३हिर्डोशी - १नेरे - १आंबवडे - ४भुतोंडे - २भोंगवली - ३.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.