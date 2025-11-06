पुणे

Hybrid learning in MBA : एमबीए आणि पीजीडीएममधील हायब्रिड शिक्षण मॉडेल्सचा उदय: संधी आणि आव्हाने

हायब्रिड शिक्षण लोकांना जुळवून घेण्यास, डिजिटल विचार करण्यास आणि टीमवर्क प्रक्रियेस हाताळण्यास मदत करते. जे आजच्या वातावरणात अत्यंत महत्त्वाचे आहे
Hybrid learning in MBA

Hybrid learning in MBA

sakal prime deals

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Indian management education trends

डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या फायद्यांना पारंपारिक क्लासरूमच्या वैशिष्ट्यांसोबत एकत्र करून, हायब्रिड शिक्षण मॉडेल MBA आणि PGDM कार्यक्रम शिकवण्याच्या पद्धती बदलत आहेत. ऑनलाइन लेक्चर्स, केस स्टडीज आणि सेल्फ-पेस्ड मॉड्यूल्सच्या लवचिकतेसह, विद्यार्थी प्रत्यक्ष मार्गदर्शन, समूह प्रकल्प आणि संवादात्मक चर्चांमध्ये सहभागी होण्याची निवडही करू शकतात.

Loading content, please wait...
education
Educational institutions
Educational Guidance

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com