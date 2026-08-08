Pune Airport Security : वाढत्या बांधकामांमुळे हवाई सुरक्षेचे आव्हान वाढले; ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणाऱ्यांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - पुणे विमानतळ आणि हवाई दलाच्या परिसराभोवती शहराचा झपाट्याने विस्तार होत असून, या भागात इमारती व व्यावसायिक बांधकामांचे प्रमाणही वाढत आहे. हवाई सुरक्षेच्या दृष्टीने बांधकामासाठी आवश्यक असलेल्या ना-हरकत प्रमाणपत्रासाठी (एनओसी) येणाऱ्या अर्जांची संख्या गेल्या पाच वर्षांत सातत्याने वाढली आहे. २०२० मध्ये १ हजार ६२ अर्ज आले होते. ही संख्या २०२५ मध्ये १ हजार ४०८ वर पोहोचली आहे. मात्र, अधिकृत बांधकामांसोबतच नियमांचे उल्लंघन करून होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांमुळे हवाई सुरक्षेचा प्रश्नही गंभीर होत आहे..विमानतळाच्या परिसरात कोणतेही बांधकाम करताना त्याची उंची, ठिकाण आणि विमानांच्या उड्डाण मार्गाशी असलेले अंतर यांसह विविध बाबींचा विचार केला जातो. त्यासाठी संबंधित यंत्रणांकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक असते. गेल्या काही वर्षांत या प्रमाणपत्रासाठी दाखल होणाऱ्या अर्जांमध्ये सातत्याने वाढ झाली आहे. त्यामुळे विमानतळाच्या आसपास नागरीकरणाचा वेग वाढत असल्याचे निरिक्षण हवाईदल अधिकाऱ्यांनी नोंदविले आहे.याविषयी हवाईदलाचे ज्येष्ठ अधिकारी म्हणाले, ‘‘‘इंटरनॅशनल सिव्हिल एव्हिएशन ऑर्गनायझेशन’ (आयसीएओ) या आंतरराष्ट्रीय संघटनेने विमानतळ आणि हवाई दलाच्या तळाच्या परिसरातील बांधकामांवर उंचीच्या मर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. विमानांच्या उड्डाण आणि उतरण्याच्या मार्गात कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये, हा त्यामागील प्रमुख उद्देश आहे.मात्र, नियमांचे उल्लंघन करून उभारण्यात येणाऱ्या अनधिकृत इमारती किंवा वाढीव बांधकामांमुळे विमानांच्या ‘टेक-ऑफ’ आणि ‘लँडिंग’च्या मार्गिकेत अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अशा बांधकामांवर वेळेत कारवाई होणे आवश्यक आहे. २०२५ मध्ये आमच्याकडे एक हजार ४०८ ना-हरकत प्रमाणपत्रासाठी अर्ज दाखल झाले होते.’’.ड्रोन, लेझर लाईटचाही धोकाविमानतळालगतच्या उंच इमारतींचा वापर करून काही ठिकाणी ड्रोन उडविणे किंवा लेझर लाईटचा वापर होण्याची शक्यता असते. ड्रोनमुळे विमानांच्या मार्गात अडथळा निर्माण होऊ शकतो, तर लेझर लाइट थेट वैमानिकांच्या डोळ्यांवर पडल्यास उड्डाणाच्या वेळी गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे केवळ बांधकामाच्या उंचीपुरता हा विषय मर्यादित नसून, विमानतळाभोवतालच्या संपूर्ण परिसराच्या सुरक्षिततेशी तो संबंधित आहे.विकास आणि हवाई सुरक्षेत समन्वयाची गरज‘विमानांची वाढती संख्या, हवाई वाहतुकीचा विस्तार आणि विमानतळाभोवतालच्या परिसरात वेगाने होत असलेले नागरीकरण यामुळे हवाई दल आणि विमानतळ प्राधिकरणासमोर अनेक तांत्रिक तसेच सुरक्षेची आव्हाने निर्माण होत आहेत. शहराचा विकास थांबविणे शक्य नसले, तरी हा विकास हवाई सुरक्षेच्या नियमांच्या चौकटीतच होणे आवश्यक आहे. हवाई सुरक्षेच्या दृष्टीने नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हवाई दलाकडून महापालिकेशी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. शहराचा विस्तार आणि हवाई सुरक्षेची गरज यामध्ये योग्य समतोल साधणे आगामी काळात महत्त्वाचे ठरणार आहे.’- अंकुश चव्हाण, जनसंपर्क अधिकारी, संरक्षण विभाग.विमानतळ परिसरातील उंचीचे प्रमुख निकष- फनेल क्षेत्रात धावपट्टीजवळ उंच बांधकामांवर अत्यंत कडक निर्बंध असतात.- धावपट्टीपासून दूर जाताना बांधकामाची अनुज्ञेय उंची टप्प्याटप्प्याने वाढते.- धावपट्टीभोवती विमानांच्या सुरक्षित उड्डाणासाठी विविध काल्पनिक आणि सुरक्षा क्षेत्रे निश्चित केलेली असतात.- विमानतळाच्या केंद्रबिंदूपासून साधारण चार किलोमीटरच्या परिसरात उंचीवर विशेष मर्यादा असते.- या परिसरात साधारणतः धावपट्टीच्या पातळीपासून ४५ मीटरपर्यंतची उंची मर्यादित असू शकते; अचूक मर्यादा संबंधित हवाई नकाशानुसार ठरते.- चार किलोमीटरनंतर अंतर वाढत गेल्याने ठराविक कोनानुसार बांधकामाची अनुज्ञेय उंची वाढते.- प्रत्येक विमानतळासाठी कलर कोडेड झोनिंग मॅप (सीसीझेडएम) तयार केला जातो.- या नकाशात विविध रंगांच्या आधारे बांधकामासाठी वेगवेगळे उंचीचे निकष निश्चित केलेले असतात.- संबंधित क्षेत्रानुसार १५, ३०, ४५ मीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक उंचीपर्यंत बांधकामाची परवानगी असू शकते.- निर्धारित मर्यादेतील बांधकामासाठी स्थानिक महापालिका किंवा संबंधित प्राधिकरणाची परवानगी आवश्यक असते.- निर्धारित उंचीपेक्षा अधिक बांधकाम करायचे असल्यास हवाई दल किंवा विमानतळ प्राधिकरणाची ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) आवश्यक असते.- एटीसी, रडार आणि रेडिओ सिग्नलच्या कार्यात अडथळा निर्माण होईल, अशा उंचीचे बांधकाम करता येत नाही.- बांधकामाची परवानगी ठरविताना जमिनीची समुद्रसपाटीपासूनची उंची आणि त्या ठिकाणची कमाल अनुज्ञेय उंची विचारात घेतली जाते.त्यामुळे विमानतळापासूनचे अंतर एकटेच उंची ठरविण्याचे निकष नसून, संबंधित सीसीझेडएम आणि अचूक भौगोलिक स्थानानुसार मर्यादा ठरते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.