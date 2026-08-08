पुणे

Pune Airport Security : वाढत्या बांधकामांमुळे हवाई सुरक्षेचे आव्हान वाढले; ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणाऱ्यांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ

पुणे विमानतळ आणि हवाई दलाच्या परिसराभोवती शहराचा झपाट्याने विस्तार होत असून, या भागात इमारती व व्यावसायिक बांधकामांचे प्रमाणही वाढत आहे.
pune airport area construction

pune airport area construction

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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- प्रज्वल रामटेके

पुणे - पुणे विमानतळ आणि हवाई दलाच्या परिसराभोवती शहराचा झपाट्याने विस्तार होत असून, या भागात इमारती व व्यावसायिक बांधकामांचे प्रमाणही वाढत आहे. हवाई सुरक्षेच्या दृष्टीने बांधकामासाठी आवश्यक असलेल्या ना-हरकत प्रमाणपत्रासाठी (एनओसी) येणाऱ्या अर्जांची संख्या गेल्या पाच वर्षांत सातत्याने वाढली आहे. २०२० मध्ये १ हजार ६२ अर्ज आले होते. ही संख्या २०२५ मध्ये १ हजार ४०८ वर पोहोचली आहे. मात्र, अधिकृत बांधकामांसोबतच नियमांचे उल्लंघन करून होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांमुळे हवाई सुरक्षेचा प्रश्नही गंभीर होत आहे.

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