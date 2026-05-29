Pune School Bus: पुण्यात ९ हजार बस सेवेला फटका; शालेय विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीचा खर्च वाढणार, शाळा सुरू झाल्यावर नवीन दरांची अंमलबजावणी

पुणे: डिझेलच्या दरात सातत्याने होणारी वाढ, तसेच टायर, बॅटरीच्या दरात झालेली वाढ याचा फटका शालेय विद्यार्थी वाहतुकीला बसणार आहे. पुणे व पिंपरी-चिंचवड परिसरातील शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या बसच्या भाड्यात १५ ते २० टक्क्यांनी वाढ होणार आहे. पुणे बस व कार असोसिएशनने याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. शाळा सुरू झाल्यावर नवीन दरांची अंमलबजावणी होणार आहे. .पुणे व पिंपरी-चिंचवड बस असोसिएशनने गुरुवारी हा निर्णय घेतला. स्कूल बसच्या भाड्याच्या तिन्ही टप्यात ही वाढ होणार आहे. पुण्यात सुमारे ९ हजार स्कूल बसच्या माध्यमातून शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक होते. त्यातून दररोज सुमारे साडेतीन लाख विद्यार्थी प्रवास करतात. या सर्व विद्यार्थ्यांच्या पालकांना दरवाढीचा फटका बसणार आहे..का होत आहे दरवाढ?डिझेलच्या दरात सातत्याने होणारी वाढ.गेल्या वर्षभरामध्ये वाहनांचे टायर, बॅटरी आणि नवीन युरो सहा गाड्यांसाठी लागणाऱ्या 'ॲड ब्लू'च्या किमतीत प्रचंड प्रमाणात वाढशालेय विद्यार्थी वाहतुकीसाठी सुमारे ३० ते ३५ प्रकारचे विविध कडक नियम व निर्बंध लादले आहेत. याची पूर्तता करण्यासाठी वाहतूकदारांना मोठा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो.