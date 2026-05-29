Pune School Bus: पुण्यात ९ हजार बस सेवेला फटका; शालेय विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीचा खर्च वाढणार, शाळा सुरू झाल्यावर नवीन दरांची अंमलबजावणी

school Transport cost increase: डिझेल, टायर, बॅटरी दरवाढीचा फटका; पुणे-पिंपरी चिंचवडमधील ९ हजार स्कूल बसचे भाडे १५ ते २० टक्क्यांनी वाढणार, साडेतीन लाख विद्यार्थ्यांच्या पालकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार
Parents to Bear Cost Burden as Pune School Bus Fares Increase Soon

पुणे: डिझेलच्या दरात सातत्याने होणारी वाढ, तसेच टायर, बॅटरीच्या दरात झालेली वाढ याचा फटका शालेय विद्यार्थी वाहतुकीला बसणार आहे. पुणे व पिंपरी-चिंचवड परिसरातील शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या बसच्या भाड्यात १५ ते २० टक्क्यांनी वाढ होणार आहे. पुणे बस व कार असोसिएशनने याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. शाळा सुरू झाल्यावर नवीन दरांची अंमलबजावणी होणार आहे.

