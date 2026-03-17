Baramati News : वीजेच्या वाढत्या मागणीमुळे ग्रामीण भागात अघोषित भारनियमन सुरु

बारामती - उष्णतेच्या वाढत्या झळा, गॅसटंचाईमुळे वीजेच्या शेगडयांचा वाढलेला वापर व एकूणच वीजेची वाढत्या मागणीमुळे ग्रामीण भागाला कालपासून (ता. 16) अचानकच भारनियमनाला सामोरे जावे लागले आहे. हे अघोषित भारनियमन असल्याचा आरोप ग्राहकांनी केला आहे..सोमवारी (ता. 16) राज्याच्या अनेक भागातील कृषी वाहिन्यांवर संध्याकाळी सहा ते रात्री दहा वाजेपर्यंत भारनियमन केले गेले. अनेकांना या चार तासांच्या भारनियमनाची माहितीच नसल्याने त्यांचे हाल झाले. दरम्यान भारनियमनाचा निर्णय वरिष्ठ पातळीवरुन झाल्यामुळे काहीच करता आले नसल्याचे स्थानिक अधिका-यांनी सांगितले..दरम्यान मंगळवारी (ता. 17) देखील रात्री चार तास कृषी फीडरवरील ग्राहकांना भारनियमनाला सामोरे जावे लागणार असून किमान पुढील चार दिवस दररोज असे भारनियमन होण्याची शक्यता अधिकारी बोलून दाखवित आहेत..अचानकच उन्हाची तीव्रता वाढल्याने वीजेचा वापर वाढला, मागणी आणि पुरवठ्यामध्ये जी तफावत निर्माण झाली ती भरुन काढण्यासाठी कृषी फीडरवरील ग्राहकांना भारनियमनाला सामोरे जावे लागले. दुसरीकडे गॅसच्या तुटवडयामुळे वीजेच्या शेगडयांचा वापर होऊ लागल्यानेही अचानक वीजेची मागणी वाढल्याचे अधिकारी सांगत आहेत..संध्याकाळी वीजेची मागणी कमाल असते, त्या मुळे या काळातच भारनियमन करण्याचा निर्णय वरिष्ठ पातळीवरुन झाल्याचे सांगितले गेले. या अघोषित भारनियमनाबाबत कोणतेही वरिष्ठ अधिकारी काही बोलायला तयार नव्हते. वीजेच्या मागणीनुसार भारनियमनाचे नियोजन केले जाणार असल्याने अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत आम्हालाही या बाबत काही समजत नसल्याचे काही अधिका-यांनी नाव प्रसिध्द न करण्याच्या अटीवर सांगितले..एकीकडे कमालीची उष्णता आणि दुसरीकडे त्यात चार तासांचे भारनियमन या मुळे ग्रामीण भागातील ग्रामस्थ हैराण झाले आहेत. हे भारनियमन नेमके किती दिवस होणार याचीही कल्पना नसल्याने लोकही त्रासून गेले आहेत.