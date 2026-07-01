Fertilizer Rate Hike : खत दर वाढीमुळे शेतकरी संकटात

निरगुडसर - सध्या खतांच्या किमतीत भरमसाठ वाढ झाली असून शेतकऱ्यांचे आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे. खत दरवाढीमुळे शेतकऱ्यांचे अक्षरश कंबरडे मोडले असून, गेल्या दीड वर्षात खतांच्या किंमतीत ५० किलो पिशवीमागे ५०० रुपयांपासून ७०० रुपयांपर्यंत दरवाढ झाली आहे..शेती पिकांना खताची मात्रा देणे आवश्यक असते, तरकारी पिकांपासून तर नगदी पिके, ऊस आदी पिकांना खतांचा डोस देणे शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे आहे. परंतु अलीकडच्या काळात खतांच्या किमतीत भरमसाठ वाढ झाली आहे, गेल्या दीड वर्षात खतांच्या किमती प्रति ५० किलो मागे ५०० रुपयांपासून ७०० रुपये पर्यंत दर वाढ झाली आहे..यामध्ये १०:२६:२६ ही ५० किलोची पिशवी दीड वर्षापूर्वी १४५० रुपयांना मिळत होती. ती आता २१५० च्या वर गेली आहे. तसेच २४:२४:०० ही बॅग दीड वर्षभरापूर्वी १८५० रुपयांना होती. ती आता २५०० रूपयावर पोहचली आहे. १५:१५:१५ ही ५० किलोची पिशवी १४५० रुपयांवरून २०२५ वर पोहचली आहे. ८:२१:२१ ही खताची बॅग १८०० रुपयावरून २५०० वर पोहोचली आहे..९:२४:२४ ही खताची पिशवी १९०० रुपयावरून २५०० रुपये वर पोहचली आहे. तर २०:२०:०० ही खताची पिशवी १४५० मिळत होती आता २००० च्या पुढे गेली आहे. अशाप्रकारे दीड वर्षभरात खतांच्या किंमतीत ५०० रुपयांपासून ते ७०० रुपयांपर्यंत दरवाढ झाली आहे. अजूनही पुढील काही दिवसात खतांच्या किमती वाढणार असल्याची काही कृषी सेवा केंद्र चालकांनी सांगितले आहे. ही दरवाढ गेल्या दीड वर्षात ५० किलो पिशवीमागे ५०० रुपयांपासून ते ७०० रुपये पर्यंत झाली आहे. अशा प्रकारे खत दरवाढीमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात मोठी वाढ झाली आहे..दीड वर्षापूर्वीचा ५० किलो पिशवीचा दर आणि कंसात सध्याचा दर -१) १०:२६:२६ /१४५०(२१५०)२) २४:२४:००/१८५०(२५००)३) १५:१५:१५/१४५०(२०२५)४) ८:२१:२१/१८००(२५००)५) ९:२४:२४/१९००(२५००)६) २०:२०:००/१४५०(२०००).दीड वर्षभरात खत दरवाढीमुळे भांडवली खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. आखाती देशातील युद्धामुळे अजून खत दरवाढीचे संकेत असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खर्चात मोठी वाढ होणार आहे. गेल्या दीड वर्षभरात खतांच्या किंमतीत ५०० ते ७०० रुपयांपर्यंत पिशवीमागे वाढ झाली आहे. ऊस लागवडीपासून एकरी १० हून अधिक खताच्या पिशव्या टाकाव्या लागतात, त्यामुळे एकरी खर्चात १० हजार रुपयांहून अधिक वाढ झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.