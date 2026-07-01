पुणे

Fertilizer Rate Hike : खत दर वाढीमुळे शेतकरी संकटात

सध्या खतांच्या किमतीत भरमसाठ वाढ झाली असून शेतकऱ्यांचे आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे.
Fertilizer Price Hike

Fertilizer Price Hike

esakal

नवनाथ भेके
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निरगुडसर - सध्या खतांच्या किमतीत भरमसाठ वाढ झाली असून शेतकऱ्यांचे आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे. खत दरवाढीमुळे शेतकऱ्यांचे अक्षरश कंबरडे मोडले असून, गेल्या दीड वर्षात खतांच्या किंमतीत ५० किलो पिशवीमागे ५०० रुपयांपासून ७०० रुपयांपर्यंत दरवाढ झाली आहे.

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