Gas Cylinder Shortage : खाद्यपदार्थांच्या दरात वाढ! दरवाढीमुळे हॉटेल व्यवसाय ‘गॅस’वर; बचतीसाठी शेगड्यांचा वापरही कमी

पुणे - व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या वाढत्या दरासह अपुऱ्या पुरवठ्यामुळे शहरातील हॉटेल व्यावसायिकांनी खाद्यपदार्थांच्या दरात वाढ केली आहे. गॅस बचतीसाठी शेगड्यांचा वापर कमी केल्याने ग्राहकांना मिळणाऱ्या सेवेवरही परिणाम झाला असून, व्यवसाय टिकवणे कठीण झाल्याची भावना व्यावसायिक व्यक्त करत आहेत..शहरातील लहान-मोठी हॉटेल, उपाहारगृहे, वडापाव केंद्रे आणि चहा टपरी चालकांना या परिस्थितीचा सर्वाधिक फटका बसत आहे. व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या वाढत्या दरामुळे व्यवसायाचा खर्च वाढला असून नफा कमी झाला आहे. त्यामुळे त्यांनी दरवाढ केली आहे.गॅस टंचाईचा परिणाम थेट दैनंदिन कामकाजावर होत असल्याने अनेक व्यावसायिकांनी उपलब्ध गॅसचा काटकसरीने वापर करण्यास सुरुवात केली आहे. काही छोट्या हॉटेलमध्ये पूर्वी दोन शेगड्यांवर सुरू असणारे काम आता एका शेगडीवर चालवले जात आहे. त्यामुळे ग्राहकांना सेवा देण्याचा वेग कमी होत असल्याचेही व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे..वाढत्या खर्चाचा काहीसा भार ग्राहकांवर टाकण्याची वेळ व्यावसायिकांवर आली आहे. चहा, नाश्ता, वडापाव तसेच इतर खाद्यपदार्थांच्या दरात वाढ केली आहे. मात्र, स्पर्धात्मक बाजारपेठेत दरवाढीची मर्यादा असल्याने व्यवसाय टिकवणे कठीण होत असल्याचे व्यावसायिक सांगतात.वडापाव आणि चहा टपरी चालकांना सर्वाधिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शासनाने गॅसपुरवठा सुरळीत करण्याबरोबरच दर नियंत्रणासाठी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी व्यावसायिकांकडून केली जात आहे..वडापावासाठी मोठ्या प्रमाणात गॅस लागतो. इतर कोणत्या इंधनावर हा खाद्यपदार्थ तयार करणे अवघड आहे. व्यावसायिक सिलिंडर मिळत नव्हते, तेव्हा आम्ही चारपट पैसे मोजून आमचा स्टॉल चालवला. आजही चढ्या दराने सिलिंडर मिळत आहे. तसेच, बुकिंग केल्यानंतर लगेच डिलिव्हरीही मिळत नाही. त्यात आता इंधन दरवाढदेखील झाल्याने सर्वच वस्तू महागल्या आहेत. त्यामुळे नाइलाजास्तव वडापावचा दर वाढवावा लागला.- अभिजित कचरे, वडापाव स्टॉलधारक.गॅसचे दर सातत्याने वाढत आहेत. त्यात वेळेवर सिलिंडर मिळत नसल्याने व्यवसायाचे नियोजन बिघडत आहे. खर्च भागवण्यासाठी काही पदार्थांचे दर वाढवावे लागले आहेत. आम्ही पूर्वी दोन शेगड्यांवर खाद्यपदार्थ शिजवत. आता गॅसची बचत करण्यासाठी एकाच शेगडीवर काम करावे लागत आहे. त्यामुळे ग्राहकांची गर्दी सांभाळणे कठीण जाते.- राजेश सोळंकी, हॉटेल व्यावसायिक.आता सिलिंडरचा पुरवठा काहीसा सुरळीत झाला आहे. मात्र, अद्याप पुरेसे सिलिंडर मिळत नाहीत. त्यामुळे अनेक व्यावसायिक पर्यायी इंधनाचा वापर करत आहेत. तसेच, खाद्यपदार्थांचे दरदेखील वाढले आहेत. आहे तो व्यवसाय टिकून राहील, यावर हॉटेल व्यावसायिकांचे लक्ष आहे.- गणेश शेट्टी, अध्यक्ष, पुणे रेस्टॉरंट अँड हॉटेलियर्स असोसिएशन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.