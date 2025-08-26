Pune Robbery News : मांडवी, कुडजे, आगळंब्यात चोरीच्या घटनांत वाढ; पोलिस चौकी, गस्त नसल्याने नागरिकांत भीतीचे वातावरण

खडकवासला : खडकवासला धरणाच्या उत्तरेकडील व राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (एनडीए)च्या पाठीमागील मांडवी, कुडजे, आगळंब्यासह १० ते १५ गावांमध्ये गेल्या सहा महिन्यांत चोऱ्या व घरफोड्यांच्या घटना घडल्या आहेत. सध्या चोरट्यांचा धुमाकूळ सुरू असल्याने येथील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे..मांडवी बुद्रुक येथे २१ ऑगस्टला मध्यरात्री मीना पायगुडे (७०) यांच्या घरात प्रवेश करत चोरट्याने उशीखालून गळ्यातील मणी व वेल-फुल असे ७२ हजारांचे दागिने चोरले. जाग आल्यावर त्यांनी आरडाओरड केला, मात्र चोरटे पसार झाले होते. तेव्हाच शेजारील अशोक पायगुडे यांच्या घराची कडी तोडून चोरट्यांनी नुकसान केले. गावातील सीसीटीव्हीत रात्री दोनच्या सुमारास तीन संशयित तरुणांच्या हालचाली कैद झाल्या असून हवेली पोलिस तपास करत आहेत..कुडजे (ता. हवेली) येथे बुधवारी पहाटे चोरट्यांनी घरफोडी करून ९० हजारांचे दागिने लंपास केले. याबाबत राहुल पायगुडे (४३) यांनी उत्तमनगर ठाण्यात तक्रार दिली. आगळंबेत मागील महिन्यात विष्णू पायगुडे यांच्या घरातून दोन चोरट्यांनी सोन्याचे दागिने चोरले. त्यांच्या हाताचे ठसे कपाटावर आढळले होते. चोरीपूर्वी त्यांनी गावातीलच एका व्यक्तीच्या चपला वापरल्या व जाताना पायगुडे यांच्या चपला नेल्या. हा डाव दिशाभूल करण्यासाठी असल्याचा अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला असून हवेली पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. या परिसरातील गावांचा समावेश हवेली तालुक्यातील उत्तमनगर व हवेली ठाणे आणि मुळशी तालुक्यातील पौड ठाणे यांच्या हद्दीत होतो..ठाण्यांच्या हद्दीतील गावेउत्तमनगर पोलिस ठाणे हद्द : कुडजे, खडकवाडी, मांडवी खुर्द, सांगरुण, बहुली, जांभळी, भगतवाडी, कातवडीहवेली पोलिस ठाणे हद्द : आगळंबे, मांडवी बुद्रुकपौड पोलिस ठाणे हद्द (मुळशी) : मुठा, डावजे, कोंढूर, जातडे, पोटेवाडी, माळेगाव.गावात भाजी विक्रेते, भंगार, रद्दी विकत घेणारे, सेल्समन, बांधकाम मजूर अशा अनोळखी लोकांची ये-जा वाढली आहे. मागील काही घटनांमधून एकट्या राहणाऱ्या वृद्धांवर तसेच बंद असणाऱ्या घरांवर चोरट्यांनी डोळा ठेवल्याचे दिसून आले आहे. गावात पोलिसांनी गस्त वाढवावी.- सचिन पायगुडे, स्थानिक नागरिक मांडवी बुद्रुकखडकवाडी येथून सहा महिन्यापूर्वी माझी दुचाकी चोरीला गेली. त्यानंतर गावात चोरीच्या तीन घटना घडल्या आहेत. यामध्ये दागिन्यांची व रोख रकमेची चोरी झाली आहे. बहुली गावात घरफोडी आणि मंदिरातदेखील चोरी झाली होती.- नवनाथ तागुंदे, स्थानिक नागरिक .Justice Verma Case : बदली करून प्रकरण संपणार नाही; न्या. वर्मांवरून काँग्रेस आक्रमक, पैशाचा मालक सांगण्याचे आवाहन.रात्रीच्या गस्तीसाठी रोज अधिकारी असतो. त्याच्यामार्फत मध्यरात्री, पहाटेच्या वेळी गस्त असते. त्याचबरोबर बीट मार्शलही या भागात जात असतात. तरी गस्तीची वेळ वाढविणार आहे. कुडजे, खडकवाडी व बहुली गावातील चोरी, घरफोडीच्या संदर्भात तपास सुरू आहे.- मोहन खांदारे, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक,उत्तमनगर पोलिस ठाणे आगळंबे आणि मांडवी बुद्रुक ही दोन गावे आमच्याकडे आहेत. या ठिकाणया चोरीच्या घटनांचा तपास सुरू आहे. या ठिकाणी आमची नियमित गस्त असते. त्याची वेळ वाढविणार आहे.- सचिन वांगडे,वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक,हवेली पोलिस ठाणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.