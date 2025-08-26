पुणे

Pune Robbery News : मांडवी, कुडजे, आगळंब्यात चोरीच्या घटनांत वाढ; पोलिस चौकी, गस्त नसल्याने नागरिकांत भीतीचे वातावरण

Mandvi Theft Case : खडकवासला धरणाजवळील मांडवी, कुडजे, आगळंबे परिसरात सहा महिन्यांत घरफोडीच्या घटना वाढल्या आहेत. पोलिस गस्त नसल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
Updated on

खडकवासला : खडकवासला धरणाच्या उत्तरेकडील व राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (एनडीए)च्या पाठीमागील मांडवी, कुडजे, आगळंब्यासह १० ते १५ गावांमध्ये गेल्या सहा महिन्यांत चोऱ्या व घरफोड्यांच्या घटना घडल्या आहेत. सध्या चोरट्यांचा धुमाकूळ सुरू असल्याने येथील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.

