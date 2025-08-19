पुणे

Illegal Tobacco: तंबाखूच्या अवैध व्यापाराला आळा घालण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर होणार

Black Market Cigarettes: दक्षिण-पूर्व आशियात तंबाखूचा बेकायदेशीर व्यापार वेगाने वाढतो आहे. यामुळे सार्वजनिक आरोग्य आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला धोका निर्माण होत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मनिला येथे ‘दक्षिण-पूर्व आशियात अवैध व्यापाराशी लढा: धोक्याचा सामना करण्यासाठी सीमापार आणि क्षेत्रीय धोरणे’ या विषयावर नुकत्याच पार पडलेल्या शिखर परिषदेत दक्षिण-पूर्व आशियातील तज्ज्ञांनी तंबाखूच्या वाढत्या बेकायदेशीर व्यापाराच्या वाढत्या धोक्याकडे लक्ष वेधले. ही एक अशी समस्या आहे, जी भारत आणि दक्षिण-पूर्व आशियातील सार्वजनिक आरोग्य प्रणालीस आतून पोखरत आहे आणि सरकारी उत्पन्नाचा ऱ्हास करत आहे.

