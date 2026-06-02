Manchar News : कांद्याला २५ रुपये प्रतिकिलो बाजारभावाच्या मागणीसाठी मंचरजवळ रास्ता रोको; सर्वपक्षीय राज्यस्तरीय नेत्यांचा सहभाग

मंचर - कांद्याला उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत किमान २५ रुपये प्रतिकिलो बाजारभाव मिळावा आणि विधानसभा निवडणुकीदरम्यान कांदा उत्पादकांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी करावी, या मागणीसाठी मंगळवारी (ता. २) पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावरील भोरवाडी-तांबडेमळा (ता. आंबेगाव) येथील नंदी चौकात शेतकरी व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी रास्ता रोको आंदोलन केले. यावेळी संतप्त शेतकऱ्यांनी राज्य व केंद्र सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली..कांद्याच्या घसरलेल्या बाजारभावामुळे उत्पादन खर्चही वसूल होत नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडल्याची भावना आंदोलकांनी व्यक्त केली. आंदोलनात शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, खासदार निलेश लंके, आमदार रोहित पवार, आमदार बाबाजी काळे, माजी आमदार अशोक पवार, आमदार अतुल बेनके तसेच आंदोलनाचे निमंत्रक व शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पुणे जिल्हाध्यक्ष देवदत्त निकम यांच्यासह मोठ्या संख्येने शेतकरी सहभागी झाले होते.शेतकर्यांनी गळ्यात कांद्याच्या माळा घातल्या होत्या..आंदोलनापूर्वी सकाळी साडेदहा वाजता महामार्गालगत झालेल्या सभेत देवदत्त निकम, धोंडिभाऊ भोर, विशाल वाबळे, श्वेताताई ढोबळे, संजय बढेकर आणि ॲड. राजू बेंडे-पाटील यांची भाषणे झाली. कांद्याला मिळत असलेल्या अत्यल्प भावामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे वक्त्यांनी सांगितले. सूत्रसंचालन गणेश यादव यांनी केले.त्यानंतर सकाळी साडेअकराच्या सुमारास रोहित पवार, हर्षवर्धन सपकाळ, निलेश लंके, शशिकांत शिंदे, बाबाजी काळे, अशोक पवार, अतुल बेनके यांच्यासह शेतकरी महामार्गावर उतरले आणि घोषणाबाजी करत रास्ता रोको आंदोलन केले. त्यामुळे काही काळ पुणे-नाशिक महामार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली होती. पोलिसांनी सकाळी ११.४७ वाजता आंदोलकांना ताब्यात घेऊन मंचर पोलिस ठाण्यात नेले. त्यानंतर वाहतूक पूर्ववत करण्यात आली..'कांद्याला किफायतशीर दर मिळत नसल्याने शेतकरी चिंतेत आहे. सरकारने बघ्याची भूमिका न घेता शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा.'- शशिकांत शिंदे, प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार पक्ष)'राज्य आणि केंद्र सरकारचे शेतकरी विरोधी धोरण आहे. कांदा उत्पादक संकटात आहे. आश्वासनांचा पाऊस न पाडता कांदा उत्पादकांना योग्य न्याय द्यावा.- हर्षवर्धन सपकाळ, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस'शेतकऱ्यांना न्याय देण्यात सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले असून विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कांदा बाजारभावाबाबत दिलेले आश्वासन पाळावे.पोलिसांनी आदोलक शेतकर्याऐवजी आमच्यावर गुन्हे दाखल करावेत.'- रोहित पवार, आमदार.'महायुती सरकारने घोषणाबाजी न करता कांदा उत्पादक शेतकर्यांना योग्य बाजारभाव देण्याचे काम करावे.'- बाबाजी काळे, आमदार'कांद्याला किमान २५ रुपये प्रतिकिलो भाव मिळालाच पाहिजे. या मागणीसाठी पुणे जिल्ह्यात तीव्र आंदोलन केले जाईल.'- देवदत्त निकम, जिल्हाध्यक्ष, शरदचंद्र पवार , राष्ट्रवादी काँग्रेस.दृष्टीक्षेप -• भोरवाडी येथील नंदी चौकात शेतकरी व सर्वपक्षीय नेत्यांचे आंदोलन• कांद्याला किमान २५ रुपये प्रतिकिलो भाव देण्याची मागणी• रोहित पवार, निलेश लंके, शशिकांत शिंदे, हर्षवर्धन सपकाळ यांची उपस्थिती• महामार्गावर उतरून घोषणाबाजी; काही काळ वाहतूक विस्कळित• पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतल्यानंतर वाहतूक सुरळीतभोरवाडी-तांबडेमळा(ता.आंबेगाव):पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावर आमदार रोहित पवार यांनी कांदा रस्त्यावर टाकून आंदोलन केले.