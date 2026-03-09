Pune News: चिंबळी फाटा-बर्गे वस्ती मार्गावर कसोटी; वाहनचालक, उद्योजक, कामगार, डॉक्टर वैतागले, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे दुर्लक्ष!

चाकण : पुणे-नाशिक महामार्गावर कुरुळी फाटा, बर्गे वस्ती फाटा ते चिंबळी फाटा या सुमारे दीड किलोमीटर अंतरात दररोज वाहतूक कोंडी होत आहे. यामुळे उद्योजक, व्यावसायिक, कामगार, विद्यार्थी, शेतकरी, डॉक्टर असे सारेच वैतागले आहेत. याकडे राजकीय नेते, पदाधिकारी, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे (एनएचएआय) अधिकारी या सर्वांचेच दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत. .UPSC Success Story: वॉचमनच्या मुलाची ‘यूपीएससीत’ भरारी; आईचे किराणा दुकान अन् वडिलांचा पालिकेत पहारा, मुलाने यशाला गवसणी घालून फेडले पांग!.पुणे-नाशिक महामार्गावर सर्वांत जास्त वाहतूक कोंडी कुरुळी फाटा, बर्गे वस्ती फाटा, मोई फाटा, चिंबळी फाटा या ठिकाणी होते. एक ते दीड किलोमीटर जाण्यासाठी साधारणपणे एक ते दोन तास जातात. दोन्ही बाजूंनी वाहतूक कोंडी होते. यात रुग्णवाहिका, अग्निशमन बंब, पोलिसांची वाहनेही अडकतात. या कोंडीचे गांभीर्य कोणालाच नाही का? असा प्रश्न उपस्थित होतो. या मार्गाने राजकीय नेते, मंत्री, अधिकारी ये-जा करतात. तरीही कोंडी सुटत नाही. वाहतूक पोलिस असतात, तेव्हा वाहने कशीबशी सुरळीत जातात. पण, ती तेवढ्यापुरतीच. पण, त्यानंतर पुन्हा कोंडी होते आणि नागरिकांची घुसमट होते..प्रमुख कारणेपुणे-नाशिक महामार्ग अरुंद आहे, सेवा रस्ता नाहीमहामार्गाच्या दोन्ही बाजूंनी अतिक्रमणेऔद्योगिक परिसर व खासगी मालकांची गोदामे असल्याने अवजड वाहनांची संख्या अधिककुरुळी फाटा, बर्गे वस्ती फाटा, मोईफाटा, चिंबळी फाटा परिसरांतील कंपन्यांकडे वाहने वळताना कोंडी होतेमहामार्गाच्या साइडपट्ट्या पूर्णपणे खचल्या, उखडलेल्या आहेतमहामार्गाच्या दोन्ही कडेला मोठ्या प्रमाणात राडारोडाविरुद्ध दिशेने येणारे व पुढे जाण्याच्या प्रयत्नात ‘लेन कटिंग’ करणाऱ्या बेशिस्तांमुळे कोंडीत भरस्वतंत्र पदपथ नसल्याने पादचाऱ्यांचा ये-जा रस्त्यांवरूनमहामार्ग रुंदीकरणाकडे प्रशासनाचे सातत्याने दुर्लक्षचुकीच्या पद्धतीने दुभाजक फोडून मार्ग केल्याने कोंडी.Pune News: विद्यार्थ्याचा शेततळ्यात बुडून मृत्यू; शिरूर तालुक्यातील घटना, आई-वडिलांचा आक्राेश, अर्धा शाळा अन् काय घडलं?.पुणे-नाशिक महामार्गावर सातत्याने वाहतूक कोंडी होते. या मार्गाचे काम प्रलंबित आहे. मार्ग अरुंद आहे. संबंधित विभागांनी याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी पोलिसांकडून नेहमीच प्रयत्न सुरू आहेत.- नीलेश वाघमारे, पोलिस निरीक्षक, महाळुंगे वाहतूक विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.