Pune News : पथ विभागाच्या कामांची होणार पोलखोल? महापौरांनी मागितला आठ दिवसात अहवाल

पुणे - पुणे शहरात खड्ड्यांचे साम्राज्य निर्माण झालेले असताना महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी पथ विभागाची झाडाझडती घेतली. दरवर्षी कोट्यवधी रुपये रस्त्यांवर खर्च होत असतानाही खड्डे का पडले आहेत?, कामांचा दर्जा निकृष्ट आहे का?, दोष दायित्व कालावधीत कामे का करून घेतली जात नाहीत? असे प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर प्रशासनाने खुलासा केला पण त्यावरून समाधान न झाल्याने पुढील आठ दिवसांत गेल्या वर्षभरातील कामांचा रस्त्यानुसार सविस्तर अहवाल देण्याचे आदेश महापौरांनी दिले आहेत. .शहरातील खड्ड्यांमुळे पुणेकर हैराण झाले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर महापौर नागपुरे यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. आयुक्त नवल किशोर राम यांच्यासह पथ विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. यासंदर्भात पत्रकार परिषदेत नागपुरे यांनी माहिती दिली.शहरातील रस्त्यांचा आढावा घेतला. त्यामध्ये गेल्यावर्षी २०२५-२६ मध्ये रस्ते दुरूस्ती, रिसर्फेसिंग, रिस्टेटमेंट, खड्डे बुजविणे यासह सायकल स्पर्धेसाठी खर्च केला आहे. पण अनेक ठिकाणी दोष दायित्व कालावधी संपण्यापूर्वीच रस्ते खराब झाले आहेत. डांबराचा वरचा थर निघून गेला आहे. तरीही दोष दायित्व कालावधीत ही कामे दुरुस्त केली जात नाहीत..जर असे असेल तर या कामासाठी किती खर्च केला, किती किलोमीटरचे कोणते रस्ते दुरूस्त केले, त्याचे जीओ टॅगिंग केले आहे का? याची रस्त्यानुसार सविस्तर माहिती पुढील आठ दिवसांत उपलब्ध करून द्या. यामध्ये निकृष्ट दर्जाचे काम झाले असेल तर संबंधित अधिकारी, ठेकेदारांवर कारवाई करावी, असे निर्देश आयुक्तांना दिले आहेत..डांबर प्रकल्पाचा हिशोब द्यापुणे महापालिकेचा ५०० मेट्रिक टन हॉटमिक्स डांबर प्रकल्प आहे. यातून एवढ्या मोठ्या प्रमाणात डांबर तयार केले जात असेल तर परत खड्डे बुजविण्यासाठी निविदा काढण्याची गरज काय आहे?. त्यामुळे हॉटमिक्स प्लांटमध्ये किती डांबर तयार केले, त्यातील किती कोठे वापरले याचा हिशोब पथ विभागाने द्यावा असे सांगितले असल्याचे महापौर नागपुरे यांनी सांगितले..‘२०२५ मध्ये नागरिकांनी ५ हजार ९३१ खड्ड्यांची तक्रार केली होती. २०२६ मध्ये ३ हजार २३० खड्ड्यांच्या तक्रारी आलेल्या आहेत. त्यावरून मी गतवर्षीपेक्षा कमी खड्डे आहेत असे सांगितले होते. नागरिकांच्या तक्रारी येण्याची वाट न पाहता अधिकाऱ्यांना स्वतःहून खड्डे दिसत नाहीत का?. शहरातील सर्व खड्डे पुढील आठ दिवसांत बुजविण्याचे आदेश दिले आहेत.’- मंजूषा नागपुरे, महापौर, पुणे महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.