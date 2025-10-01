पुणे

Pune News : रस्ते खोदाई झाली स्वस्त! प्रति मिटर किती रुपये घेणार शुल्क

रस्ते खोदाई नंतर रस्ते पूर्ववत करणे आणि तीन वर्षासाठीचा दोष दायित्व कालावधीची (डीएलपी) जबाबदारी संबंधित वीज कंपनीची असणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - पुणे महापालिकेतर्फे गेल्या अनेक वर्षापासून महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाला भूमिगत विद्युत वाहिनी टाकण्यासाठी प्रति मिटर ६ हजार ९६ रुपये शुल्क घेतले जात आहे. मात्र, आता ही रस्ते खोदाई स्वस्त होणार आहे. वीज कंपन्यांकडून प्रति मिटर फक्त १०० रुपये घेतले जाणार आहे.

