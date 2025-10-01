Pune News : रस्ते खोदाई झाली स्वस्त! प्रति मिटर किती रुपये घेणार शुल्क

पुणे - पुणे महापालिकेतर्फे गेल्या अनेक वर्षापासून महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाला भूमिगत विद्युत वाहिनी टाकण्यासाठी प्रति मिटर ६ हजार ९६ रुपये शुल्क घेतले जात आहे. मात्र, आता ही रस्ते खोदाई स्वस्त होणार आहे. वीज कंपन्यांकडून प्रति मिटर फक्त १०० रुपये घेतले जाणार आहे..रस्ते खोदाई नंतर रस्ते पूर्ववत करणे आणि तीन वर्षासाठीचा दोष दायित्व कालावधीची (डीएलपी) जबाबदारी संबंधित वीज कंपनीची असणार आहे. यासंदर्भातील धोरणाला महापालिका प्रशासनाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता महापालिका या रस्ते खोदाईवर नियंत्रण ठेवणार कसे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..पुणे शहरातील बहुतांश रस्त्याला डक्ट नसल्याने सेवा वाहिन्या टाकण्यासाठी रस्ते खोदाई शिवाय पर्याय नसतो. त्यामुळे वीज कंपन्या, मोबाईल कंपन्या, गॅस कंपन्यांसह अन्य कंपन्यांकडून खोदाईसाठी परवानगी मागितली जात होती. त्यामुळे महापालिकेने यासंदर्भात धोरण तयार करून कंपन्यांकडून खोदाई शुल्क घेण्याचा निर्णय घेतला..यात शासकीय, निमशासकीय कंपन्यांना सवलत देण्यात आली. तर खासगी कंपन्यांकडून प्रति मिटर १२ हजार १९२ रुपये शुल्क घेतले जात आहेत. यातून महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळालाच, पण रस्ते दुरुस्त करण्याची जबाबदारी महापालिकेवर आहे.शहराचा अनेक भागात विस्तार होत असताना त्या भागात विद्युत वाहिनी पोचविणे आवश्यक असते. त्यामुळे महावितरण कंपनीकडून पुणे महापालिकेकडे खोदाईसाठी परवानगी मागितली जाते. त्यासाठी शुल्क भरल्यानंतर परवानगी दिली जाते..काही खासगी कंपन्या, बांधकाम व्यावसायिक परवानगी न घेता खोदाई केल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर त्यांच्याकडून तीन पट दंडही महापालिका वसूल करते. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून महापालिकेने खोदाई शुल्क कमी करावे यासाठी मागणी केली जात होते. अखेर त्याबाबत महापालिका प्रशासनाने तयारी दाखवली आहे..‘पुणे महापालिकेतर्फे वीज कंपन्यांना रस्ते खोदाई शुल्कामध्ये ५० टक्के सवलत दिली जात होती. यापुढे आता प्रति मिटर १०० रुपये शुल्क घेतले जाणार आहे. भूमिगत विद्युत वाहिनी टाकल्यानंतर रस्ते दुरुस्त करण्याची जबाबदारी वीज कंपन्यांची असणार आहे. या कामाचा दोष दायित्व कालावधी तीन वर्षाचा राहणार आहे.- ओमप्रकाश दिवटे, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.