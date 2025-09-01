Pune Accident: 'अवजड वाहनाच्या धडकेने दुचाकीस्वार तरुणाचा मृत्यू'; भरधाव वेगात जाणाऱ्या अवजड वाहनाची दुचाकीला मागून धडक

देहूरोड: कात्रज–देहूरोड बाह्यवळण मार्गावरील देहूरोड हद्दीत द्वारका सोसायटीसमोर भरधाव वेगात जाणाऱ्या अवजड वाहनाने मागून धडक दिल्याने दुचाकीस्वार ठार झाला. रविवारी सकाळी साडेनऊच्या सुमारास हा अपघात घडला. द्वारका सोसायटीमधील संतप्त रहिवाशांनी रस्ता रोखून धरल्याने काही काळ वाहतूक कोंडी झाली..दीपपाल बहाद्दूर शाही (वय ३५, रा. निर्माना इनक्लेव्ह, विकासनगर, किवळे) असे मृत दुचाकीस्वाराचे नाव आहे. याप्रकरणी हायवा चालक (वाहन क्र. एमएच १४ जेएल ०२७६) प्रदीप यादव (वय २२, रा. ताथवडे) याच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला असून धीरेंद्र लोकशाही यांनी देहूरोड पोलिसांत फिर्याद दिली आहे..दरम्यान, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) मार्फत किवळे - देहूरोड हद्दीत सध्या भुयारी मार्गाचे काम सुरू आहे. त्यासाठी दोन दिवसांपूर्वी मुख्य महामार्गावरील वाहतूक बंद करून पुणे बाजूकडील वाहने तात्पुरत्या सेवा रस्त्यावर वळविण्यात आली होती. या रस्त्यावर वेग कमी ठेवणे अपेक्षित असताना वाहने भरधाव वेगाने धावत असल्याने अपघात झाल्याचे स्थानिकांनी सांगितले. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिस उपायुक्त विशाल गायकवाड यांनी घटनास्थळी भेट दिली. तर देहूरोड पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विक्रम बनसोडे यांनी पुलाच्या कामासाठी बंद केलेली वाहतूक तात्पुरती पुन्हा सुरू केल्याचे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.