Pune Accident: 'अवजड वाहनाच्या धडकेने दुचाकीस्वार तरुणाचा मृत्यू'; भरधाव वेगात जाणाऱ्या अवजड वाहनाची दुचाकीला मागून धडक

Fatal Road Accident: भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) मार्फत किवळे - देहूरोड हद्दीत सध्या भुयारी मार्गाचे काम सुरू आहे. त्यासाठी दोन दिवसांपूर्वी मुख्य महामार्गावरील वाहतूक बंद करून पुणे बाजूकडील वाहने तात्पुरत्या सेवा रस्त्यावर वळविण्यात आली होती.
देहूरोड: कात्रज–देहूरोड बाह्यवळण मार्गावरील देहूरोड हद्दीत द्वारका सोसायटीसमोर भरधाव वेगात जाणाऱ्या अवजड वाहनाने मागून धडक दिल्याने दुचाकीस्वार ठार झाला. रविवारी सकाळी साडेनऊच्या सुमारास हा अपघात घडला. द्वारका सोसायटीमधील संतप्त रहिवाशांनी रस्ता रोखून धरल्याने काही काळ वाहतूक कोंडी झाली.

