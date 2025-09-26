पुणे

Pune News : काँग्रेसला पुन्हा धक्का! रोहन सुरवसे पाटीलसह अनेक कार्यकर्ते राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये

पक्षातील अंतर्गत कुरघोडीला कंटाळून युवक काँग्रेसचे माजी सरचिटणीस रोहन सुरवसे पाटील यांनी अखेर काँग्रेसला रामराम ठोकला.
ajit pawar and rohan survase patil

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - पुणे शहर आणि जिल्ह्यात काँग्रेस पक्षातील गळती थांबण्याचे नाव घेत नाही. पक्षातील अंतर्गत कुरघोडीला कंटाळून युवक काँग्रेसचे माजी सरचिटणीस रोहन सुरवसे पाटील यांनी अखेर काँग्रेसला रामराम ठोकत शुक्रवारी सकाळी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अजीत पवार यांच्या हस्ते प्रवेश केला.

Congress
Ajit Pawar
pune
NCP
entry

