Rohini Khadse: खराडी पार्टी प्रकरणात नवे वळण; रोहिणी खडसे यांचा जबाब नोंदवला

पुणे : खराडीतील पार्टी प्रकरणात एकनाथ खडसे यांची कन्या आणि आरोपी डॉ. प्रांजल खेवलकरची पत्नी रोहिणी खडसे यांचा जबाब सोमवारी गुन्हे शाखेकडून नोंदविण्यात आला. यावेळी त्यांच्याकडे चौकशीही करण्यात आल्याची माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली..खराडीतील एका हॉटेलवर गुन्हे शाखेच्या पथकाने २५ जुलै रोजी मध्यरात्री छापा टाकला होता. या कारवाईत डॉ. प्रांजल मनीष खेवलकरसह निखिल जेठानंद पोपटाणी, समीर फकीर महम्मद सय्यद, सचिन सोमाजी भोंबे, श्रीपाद मोहन यादव आणि अन्य दोन तरुणींना अटक केली होती..या प्रकरणात डॉ. खेवलकर याचा २५ सप्टेंबरला जामीन मंजूर झाला होता. न्यायवैद्यकीय प्रयोगशाळेच्या अहवालानुसार खेवलकरने अमली पदार्थांचे सेवन केले नसल्याचे निष्पन्न झाले. तथापि, या प्रकरणात खेवलकरची पत्नी रोहिणी खडसे यांचा यापूर्वी जबाब नोंदविला नव्हता..Suresh Dhas: सुरेश धस यांच्यासह भाजप नेत्या आणि इतरांना न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता दिली, मराठा आरक्षण मोर्चा प्रकरण.पोलिसांनी काही प्रश्न विचारले. त्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. त्यात काय चर्चा झाली, हे सांगणे योग्य नाही. आम्ही पोलिसांना सहकार्य करीत आहोत. आम्ही आधीपासून सांगत होतो, डॉ. प्रांजल खेवलकर यांनी अमली पदार्थाचे सेवन केलेले नाही. ही न्यायालयीन लढाई असून, ती आम्ही जिंकू, असा आम्हाला ठाम विश्वास आहे.- रोहिणी खडसे.