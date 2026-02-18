अजितदादांचं विमान मुद्दाम आदळवलं, पायलट ते DGCAच्या तपासाबाबत रोहित पवारांचे गंभीर आरोप

Rohit Pawar Makes Serious Claims at Press Conference अजित पवार यांच्या विमान अपघाताबाबत शंका व्यक्त करत आमदार रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत अनेक खुलासे केले. विमानाचा मॉडेल नंबर माहिती नसलेल्या लोकांना तपास एजन्सीत नियुक्त केल्याचा खळबळजनक दावाही दावा रोहित पवारांनी केला. अजितदादांचं विमान पायलटने मुद्दाम आदळवलं असं आम्हाला वाटतं. पायलटचा वापर करून घातपात झाला असावा अशी शंकाही असल्याचं रोहित पवार म्हणाले. .विमानात अतिरिक्त इंधन असावं आणि त्यामुळेच स्फोट झाला. इंधन टाक्या पूर्ण भरण्याची काय गरज होती? इतका मोठा स्फोट झाला तरी त्यानंतर झालेला जाळ इतका मोठा नव्हता की ब्लॅक बॉक्स जळावा. त्यातली माहिती मिळाली नसल्याचं सांगण्यात येतं. पण १८०० डिग्री सेल्सिअस एक तास पडला तरच त्याला फटका बसू शकतो. व्हॉइस रेकॉर्डिंग असतं, एफडीआर असते. ६ हजार मीटर खोलीपर्यंत पाण्याचा जो दबाव असतो त्यातही ते टिकू शकतं असंही रोहित पवार यांनी म्हटलं..Ajit Pawar Plane Crash : अजितदादांच्या विमान अपघाताच्या दोन दिवस आधी ट्विट करणारा समित ठक्कर कोण? रोहित पवारांचा गंभीर आरोप .बरेचसे कागद न जळलेले दिसले. स्फोटाचा भपका काही सेकंदाचा असतो. सेम थेअरी ब्लॅक बॉक्सबाबत.. १००० डिग्रीचा तो जाळ असू शकतो. विमानाची बॉडी ६५० डिग्रीला वितळते. ब्लॅक बॉक्स ज्या भागात असतो तिथला विमानाचा भाग सुरक्षित होता. तांब्याच्या वायर जळालेल्या नव्हत्या. जगात अशा अनेक घटना घडल्यात तरी तिथे ब्लॅक बॉक्स मिळालाय. ९० कोटी खर्चून मंत्री राम मोहन नायडूंनी लॅब तयार केली. तरी तुम्ही ब्लॅक बॉक्स बाहेर पाठवताय? असा प्रश्न रोहित पवारांनी विचारलाय..विमानाचा विमा किती?विमानाची किंमत ३५ कोटी, त्याची इंजिची स्थिती पाहिली आणि इतर गोष्टी पाहता फार तर १० कोटीपर्यंत विकले असते इतकी वाईट स्थिती होती. ज्यांनी ते वापरले होते त्यांनी १० कोटीतही पुन्हा कुणी घेतलं नसतं असं म्हटलंय. तर अशा विमानाचा विमा ५० कोटी, आणि थर्ड पार्टीसाठी म्हणजे दुर्घटनेत कुणाचा मृत्यू झाला तर २१० कोटींचा विमा होता. या २१० पैकी मुख्य पायलटला किती मिळणार? याची पायलटला कल्पना होती का? हे प्रश्न उपस्थित होत असल्याचं रोहित पवार म्हणाले..व्हीएसआरमध्ये अनेक त्रुटी असल्याचं सांगताना अनेक गंभीर बाबींकडे रोहित पवार यांनी लक्ष वेधलं. ते म्हणाले की, व्हीएसआरमध्ये पायलट लिगसी आणि लियरजेटही चालवत होते. लिगसीचं प्रशिक्षण घेतलेला फक्त लिगसीचं विमान उडवू शकतो. लिअरजेट नाही. व्हीएसआरमध्ये मात्र कोणतंही विमान पायलटला उड्डाणाला दिलं जात होतं. शिवाय विमानात पॅसेंजर म्हणून जातात आणि विमान उडवत असल्याचंही समोर आलंय..व्हीएसआरसाठी डीजीसीएकडून पायघड्या घातल्या जात असल्याचंही रोहित पवार म्हणाले. त्यांनी म्हटलं की, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन एजन्सी असाल तर तुम्ही डिटेलमध्ये बोलायला हवं. लेअरजेट ४५ एअरक्राफ्ट लिहिलंय - लेअरजेट ४५ एक्सआर असं आहे जे अमेरिकेतून विकत घेतलं होतं. डीजीसीएच्या रिपोर्टमध्येही लेअरजेट ४५ असं लिहिलंय. तुम्ही टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करताना मॉडेलच चुकवत असाल तर विश्वास कसा ठेवायचा? आम्ही यामुळेच आक्षेप घेतोय. सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एअर वर्दीनेस यांच्यातही फरक आहे. नोंदणीच्या आधी एअर वर्दीनेस सर्टिफिकेट दिलं गेलं. अशा प्रकारामुळे तपासावर शंका आहे असं रोहित पवारांनी सांगितलं.लेअरजेट विमान कसं असतं माहिती नसलेल्या माणसांना एजन्सी तयार करून घटनास्थळी पाठवली. आपल्याकडे २० दिवसांनी प्राथमिक अहवाल दिला. अमेरिकेत दोन दिवसात अहवाल येतो. व्हीएसआर कंपनी अडचणीत येऊ नये म्हणून दिरंगाई सुरू आहे. १५ तारखेपर्यंत रिपोर्ट देण्यास सांगितलं होतं. व्हीएसआरचा अकाउंटेबल मॅनेजर कोण माहिती नाही. व्हीएसआरचं इन्वेस्टिगेशन का होत नाही, व्हीएसआरच्या मालकाचा मुलगा रोहित सिंगच्या लग्नाला कोण गेले होते? असं विचारत रोहित पवार यांनी गंभीर आरोप केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.