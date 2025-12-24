Helicopter Service : पुणे-मुंबई हेलिकॉप्टर मार्गांत बदल; प्रवासासाठी आता १२ मिनिटे विलंब

- प्रसाद कानडेपुणे, - पुणे-मुंबई-पुणे हेलिकॉप्टर प्रवासाचा कालावधी हा आठ ते १२ मिनिटांनी वाढणार आहे. येत्या २४ डिसेंबरपासून पुणे-मुंबई हेलिकॉप्टरच्या सध्याच्या मार्गात बदल होत आहे. नवीन मार्ग हा आताच्या मार्गापासून काहीसा दूरचा असल्याने परिणामी प्रवासाचा वेळ वाढणार आहे. बदललेल्या मार्गाचा प्रवास शुल्कावर परिणाम होईल का, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही..नवी मुंबई विमानतळ २५ डिसेंबरपासून कार्यान्वित होत आहे. या विमानतळावरून विमानांची होणारी वाहतूक लक्षात घेता विमानांना हेलिकॉप्टरचा अडथळा होऊ नये या करिता भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने पुणे-मुंबई दरम्यान उडणाऱ्या हेलिकॉप्टरच्या मार्गात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शनिवारी (ता. २०) नव्या मार्गाला मंजुरी मिळाली आहे..हेलिकॉप्टरचा सध्याचा मार्गपुणे ते जुहू (के १५२) : पुणे, लोणावळा, पनवेल रेल्वे स्थानक, न्हावा शेवा/जेएनपीटी, डी. वाय. पाटील स्टेडियम, जुहूपुणे ते महालक्ष्मी (के १५४) : पुणे, लोणावळा, पनवेल रेल्वे स्थानक, नवी मुंबई महापालिका, महालक्ष्मी रेसकोर्सजुहू ते पुणे (के १५१) : जुहू, विहार लेक, डीएकेसी, नवी मुंबई महापालिका, कर्नाळा किल्ला, लोणावळा, पुणेमहालक्ष्मी ते पुणे (के १५३) : महालक्ष्मी, भाऊचा धक्का, जेएनपीटी, कर्नाळा, लोणावळा, पनवेल रेल्वे स्थानक, पुणे .नवीन मार्ग असाजुहू - नवी मुंबई - पुणे : जुहूवरून उड्डाण ‘के १५१’ मार्गाचे पालन. नवी मुंबई विमानतळाच्या जवळून डावीकडे वळून तेथील होल्डिंग हवाई क्षेत्रात काही वेळ प्रतीक्षा. ‘जेएनपीटी’ रस्त्याच्या पश्चिमेला असलेल्या कर्नाळा किल्ल्याच्या जवळून पुण्याकडे प्रस्थान करेल. या दरम्यान, हेलिकॉप्टरचे उड्डाण हे चार हजार ४०० फूट उंचीवर असणार आहे.पुणे - नवी मुंबई - जुहू : पुण्याहून उड्डाण झाल्यानंतर लोणावळा रेल्वे स्थानक मार्गे ‘जेएनपीटी’ रस्त्याच्या पूर्व दिशेला. खारघर रेल्वे स्थानक, डी. वाय. पाटील स्टेडियम आणि मुंबई - सातारा महामार्गावरून जुहूकडे जाईल. या दरम्यान हेलिकॉप्टर चार हजार फूट उंचीवर प्रवास करेल.महालक्ष्मी रेसकोर्स - पुणे : महालक्ष्मी रेसकोर्सहून उड्डाण, शिवडी रेल्वे स्थानक आणि अटल सेतूच्या उत्तर बाजूने टाटा पॉवर कोळसा जेटीकडे जाईल. तेथून पुढे नवी मुंबई विमानतळाजवळ, कर्नाळा किल्ल्याच्या पश्चिमेकडून पुण्याकडे प्रस्थान.पर्यायी मार्ग : नवी मुंबई विमानतळाचा धावपट्टी क्रमांक २६ वापरात असेल, तर मात्र महालक्ष्मी रेसकोर्सहून पुण्याच्या दिशेने हेलिकॉप्टरला हा मार्ग वापरता येणार नाही. हेलिकॉप्टरला पुण्याला येण्यासाठी भाऊचा धक्का, बुचर आयलंड, द्रोणागिरी, राणसाई धरण, असा पर्यायी मार्ग वापरावा लागणार आहे..नवी मुंबई विमानतळाहून विमानसेवेला सुरुवात होत आहे. त्यामुळे पुणे ते मुंबई दरम्यान हेलिकॉप्टरच्या मार्गात बदल करण्यात आला आहे. प्रवाशांच्या सोयीसाठी नवी मुंबई विमानतळाजवळ हेलिपोर्ट असणे आवश्यक आहे. हेलिकॉप्टरने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी हे सोयीचे ठरेल.- कॅप्टन नितीन वेळदे, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.