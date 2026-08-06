पुणे

Pune Fraud: अप्पा बळवंत चौकात सापळा; ९३ लाखांच्या फसवणुकीतील दोन आरोपी पुण्यात ताब्यात, ठाणे पोलिसांच्या ताब्यात दिले आरोपी

Pune Police Arrest Two in Rs 93 Lakh Thane Fraud Case: अप्पा बळवंत चौकात पुणे वाहतूक पोलिसांचा सापळा; तांत्रिक तपासाच्या आधारे ९३ लाखांच्या फसवणुकीतील फरार दोघांना अटक करून ठाणे पोलिसांच्या ताब्यात
Pune Traffic Police Detain Two Absconding Accused in Rs 93 Lakh Fraud Investigation at Appa Balwant Chowk

Pune Traffic Police Detain Two Absconding Accused in Rs 93 Lakh Fraud Investigation at Appa Balwant Chowk

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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पुणे : ठाणे शहरातील ९३ लाख रुपयांच्या फसवणूक प्रकरणात फरार असलेल्या दोघांना पुणे वाहतूक पोलिसांनी अप्पा बळवंत चौक परिसरातून ताब्यात घेतले. तांत्रिक तपासाच्या आधारे ठाणे पोलिसांनी दिलेल्या माहितीवरून सापळा रचून ही कारवाई करण्यात आली.

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