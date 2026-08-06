Pune Fraud: अप्पा बळवंत चौकात सापळा; ९३ लाखांच्या फसवणुकीतील दोन आरोपी पुण्यात ताब्यात, ठाणे पोलिसांच्या ताब्यात दिले आरोपी

पुणे : ठाणे शहरातील ९३ लाख रुपयांच्या फसवणूक प्रकरणात फरार असलेल्या दोघांना पुणे वाहतूक पोलिसांनी अप्पा बळवंत चौक परिसरातून ताब्यात घेतले. तांत्रिक तपासाच्या आधारे ठाणे पोलिसांनी दिलेल्या माहितीवरून सापळा रचून ही कारवाई करण्यात आली. .Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.अक्षय संजय तांबे (वय २२) आणि ओंकार विष्णू शिरसाठ (वय २४, दोघे रा. ठाणे) अशी ताब्यात घेण्यात आलेल्या संशयित आरोपींची नावे आहेत. या दोघांविरुद्ध ठाणे शहरातील कोपरी पोलिस ठाण्यात फसवणूक तसेच माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यान्वये गुन्हा दाखल आहे. त्यांनी एका व्यक्तीची ९३ लाख रुपयांची फसवणूक करून पलायन केले होते..या गुन्ह्याचा कोपरी पोलिसांकडून तांत्रिक पद्धतीने तपास सुरू असताना आरोपी अप्पा बळवंत चौक परिसरात असल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर ही माहिती विश्रामबाग वाहतूक शाखेतील सहाय्यक पोलिस निरीक्षक म्हात्रे यांना देण्यात आली..पोलिस उपायुक्त डॉ. संदीप भाजीभाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक म्हात्रे, हवालदार खरात व गौड तसेच पोलिस अंमलदार शेख, कानवडे आणि प्रधान यांनी परिसरात संशयित आरोपींची दुचाकी अडवून दोघांना ताब्यात घेतले. प्राथमिक चौकशीत ते ठाणे शहरातील फसवणुकीच्या गुन्ह्यात फरार असल्याचे स्पष्ट झाले..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.त्यानंतर आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून अक्षय तांबे आणि ओंकार शिरसाठ यांना पुढील तपासासाठी कोपरी पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आल्याची माहिती वाहतूक शाखेकडून देण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.