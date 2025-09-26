पुणे

RSS News : ‘अर्थासहित संघ प्रार्थना’ हा विशेष उपक्रम, विविध भाषांमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची प्रार्थना

Pune Updates : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दीनिमित्त ‘अर्थासहित संघ प्रार्थना’ हा प्रकल्प सादर करण्यात येत असून, यामध्ये प्रार्थनेचा भावार्थ आठ भाषांमध्ये दिला जाणार आहे.
"RSS Prayer Now in 8 Languages: A Century of Inspiration"

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी वर्षाचे औचित्य साधत आता संघ प्रार्थना विविध भाषांमध्ये नागरिकांना समजून घेता येणार आहे. निमित्त आहे, पुण्यातील शिवाजीनगर विधानसभा मतदार संघाचे आमदार सिद्धार्थ शिरोळे आणि चितळे समूहाचे संचालक इंद्रनील चितळे यांची निर्मिती असलेल्या ‘अर्थासहित संघ प्रार्थना’ या विशेष प्रकल्पाच्या विमोचनाचे.

