पुणे

RTE Admission : आरटीई २५ टक्के प्रवेशांचा पहिला टप्पा सुरू; शाळा नोंदणी व पडताळणीला शुक्रवारपासून सुरुवात!

RTE 25 Percent Admission : आरटीई अंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवरील २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठीच्या प्रवेश प्रक्रियेचा पहिला टप्पा सुरू झाला आहे. शुक्रवारपासून खासगी शाळांची नोंदणी व पडताळणी प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.
RTE 25 Percent Admission Process Begins

RTE 25 Percent Admission Process Begins

sakal
मीनाक्षी गुरव @GMinakshi_Sakal
Updated on

पुणे : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागांवर २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठीच्या प्रवेश प्रक्रियेचा पहिला टप्पा शुक्रवारपासून (ता. ९) सुरू होत आहे. आरटीई २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया सुरु करण्याच्या अनुषंगाने शुक्रवारपासून विनाअनुदानित आणि स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा नोंदणी आणि शाळा पडताळणीची लिंक सुरु करण्यात येणार आहे.

Loading content, please wait...
education
RTE
Admission
update
RTE Law

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com