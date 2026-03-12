Pune News: नागपूर खंडपीठाचा निर्णय! आरटीई प्रवेशातील अंतराची अट स्थगित; पालकांना पुन्हा अर्ज करण्याची संधी, काय आहे आदेश..

पुणे

Maharashtra RTE admission process new update for parents: आरटीई प्रवेशातील अंतराची अट स्थगित; पालकांना मिळणार अर्जाची दुसरी संधी
पुणे : ‘आरटीई’अंतर्गत खासगी शाळांमधील २५ टक्के राखीव जागांसाठीच्या प्रवेशप्रक्रियेत लागू केलेली घरापासून एक किलोमीटर अंतरातील शाळांपुरती मर्यादा उच्च न्यायालयाने स्थगित केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या अटीवर आक्षेप घेत राज्य सरकारला सुधारित प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे आता पालकांना पुन्हा अर्ज करण्याची संधी मिळणार असून, प्रवेश प्रक्रियेस मुदतवाढ दिली आहे.

