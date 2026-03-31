Pune News: पुणे ‘आरटीओ’त लाचखोरीचा ‘कळस’; वाहननिरीक्षकाची तक्रार, पदोन्नतीला ‘ब्रेक’ची शक्यता, त्या’ बड्या धेंडांवर कारवाई होणार का?

-प्रसाद कानडेपुणे: प्रादेशिक परिवहन विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बेकायदा पदोन्नतीच्या प्रकारात आता लाचखोरी समोर आली आहे. परिवहन आयुक्त कार्यालयातील एका बड्या अधिकाऱ्याने विविध प्रकारचे गुन्हे दाखल असलेल्या तीन अधिकाऱ्यांचे बनावट रेकॉर्ड तयार करून शासनाची फसवणूक केली आहे. या बदल्यात त्या अधिकाऱ्याला दीड कोटी रुपयांचा 'नजराणा' सादर झाला, असा आरोप मोटार वाहन निरीक्षक गजेंद्र पाटील यांनी केला असून, त्यांनी याची तक्रार पुराव्यांसह लाचलुचपत विभागाच्या पोलिस महासंचालकांकडे केली आहे. त्यांनी याची गंभीर दखल घेतली असून, प्रकरणाचा तपास करण्याचे आदेश विभागाला दिले आहेत. या तक्रारीची प्रत 'सकाळ'च्या हाती लागली..या अधिकाऱ्यांचा समावेश :श्रीकृष्ण नकाते : यांच्यावर छत्रपती संभाजीनगर आणि बीडमध्ये चोरीच्या शेकडो ट्रकची बेकायदा नोंदणी केल्याप्रकरणी दोन गुन्हे दाखल. या प्रकरणात त्यांना अटकही झाली, तरीही त्यांचे नाव पदोन्नतीसाठी पात्र ठरविले..सिद्धार्थ ठोके : शासनाने नियुक्त केलेल्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) चोरीच्या ट्रकनोंदणी गैरव्यवहारात अटक केली. गैरव्यवहाराचे डाग असतानाही त्यांना पदोन्नतीचे 'रिटर्न गिफ्ट' दिले जात आहे.राजेंद्र केसकर : गोंदिया येथे लाच घेताना लाचलुचपत विभागाने अटक केली. त्यांच्याही नावाचा समावेश आहे..'त्या' बड्या धेंडांवर कारवाई होणार का?या गैरव्यवहारात केवळ परिवहन आयुक्तालयच नाही, तर मंत्रालयातील काही उच्चपदस्थ अधिकारीदेखील सहभागी असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक अशा 'लाचखोर' अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीला स्थगिती देऊन दोषींवर कारवाई करणार का? असा प्रश्न परिवहन विभागातील कर्मचाऱ्यांना पडला आहे..गजेंद्र पाटील यांनी केलेली तक्रार मला प्राप्त झालेली नाही; मात्र अशा तक्रारी आम्हाला प्रत्यक्ष भेटून करणे योग्य आहे. लाचलुचपत वा अन्य कोणाकडे करणे योग्य नाही. यामुळे परिवहन विभागाची बदनामी होते. तक्रारीची सत्यता पडताळली जाईल. दोषींवर कारवाई करू.- प्रताप सरनाईक, परिवहनमंत्री.विविध गुन्ह्यांत तुरुंगात गेलेल्या अधिकाऱ्यांना पदोन्नती दिली जात आहे, हे मी माझ्या वरिष्ठांच्या निदर्शनास आणले; मात्र त्यांच्याकडून कोणतीच कारवाई झालेली नाही. परिणामी मी आज लाचलुचपत विभागाच्या पोलिस महासंचालकांकडे तक्रार दिली आहे. आमच्यासारख्या प्रामाणिक अधिकारी व निरीक्षकांना न्याय मिळावा, या हेतूने तक्रार दिली आहे.- गजेंद्र पाटील, तक्रारदार तथा मोटार वाहन निरीक्षक, परभणी.