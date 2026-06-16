Pune News: आमच्या हद्दीत कारवाई करायची नाही; आरटीओ अधिकाऱ्याची निरीक्षकाला धमकी, ऑडिओ व्हायरल, परिवहनमंत्र्यांकडून कारवाईचे आदेश

पुणे: शासनाचा महसूल बुडवणाऱ्या अतिअवजड वाहनांवर कायदेशीर कारवाई करणाऱ्या परिवहन विभागातील निरीक्षकाला दमदाटीचा प्रकार घडला. ‘आमच्या हद्दीत कारवाई करायची नाही’ असा थेट धमकीवजा इशारा वैजापूर आरटीओ कार्यालयाचे प्रभारी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी गणेश विघ्ने यांनी श्रीरामपूरच्या पथकाला दिला. गणेश विघ्ने व योगेश मोरे यांच्यातील संभाषणाची ‘ऑडिओ क्लिप’ समाज माध्यमांवर सोमवारी व्हायरल झाली. या घटनेची गंभीर दखल परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेतली असून, कडक कारवाईचे आदेश दिले आहेत..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...नेमका प्रकार काय?श्रीरामपूरच्या वायुवेग (भरारी) पथकातील मोटार वाहन निरीक्षक योगेश मोरे यांनी एका अतिअवजड आणि सलग दोन वर्षे शासनाचा कर चुकवलेल्या वाहनावर धडक कारवाई केली. यात संबंधित वाहनचालकाला ६७ हजार रुपयांचा दंड केला. मात्र या करबुडव्या वाहनचालकाच्या बचावाच्या उद्देशाने बीडचे मोटार वाहन निरीक्षक तथा वैजापूर आरटीओ कार्यालयाचे प्रभारी अधिकारी गणेश विघ्ने यांनी श्रीरामपूर पथकातील अधिकाऱ्यांशी हद्दीवरून जोरदार वाद घातला. .आपल्या पदाचा रुबाब दाखवत विघ्ने यांनी संबंधित अधिकाऱ्याला ‘आमच्या हद्दीत येऊन कारवाई का केली?’ असा जाब विचारला आणि वैजापूरच्या हद्दीत यापुढे कोणतीही कारवाई न करण्याच्या सूचना दिल्या. यानिमित्ताने आरटीओ विभागातील अंतर्गत राजकारण आणि भ्रष्ट साखळी उघडी पडली आहे..Sant Dnyaneshwar Maharaj palkhi: ज्ञानेश्वर माउली पालखी रथ बैलजोडीवरून वाद; रानवडे कुटुंबीयांना मान, मात्र देवस्थानचे पत्र नाही.घडलेला प्रकार अत्यंत चुकीचा आहे. मी परिवहन आयुक्तांना या संदर्भात आवश्यक ती कारवाई करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. असला गैरप्रकार सहन केला जाणार नाही. दोषींवर नक्कीच कारवाई होईल.- प्रताप सरनाईक, परिवहनमंत्री .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.