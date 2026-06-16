पुणे

Pune News: आमच्या हद्दीत कारवाई करायची नाही; आरटीओ अधिकाऱ्याची निरीक्षकाला धमकी, ऑडिओ व्हायरल, परिवहनमंत्र्यांकडून कारवाईचे आदेश

Transport minister orders action against RTO official: अतिअवजड वाहनांवर कारवाई करणाऱ्या निरीक्षकाला आरटीओ अधिकाऱ्याची धमकी; ऑडिओ क्लिप व्हायरल होताच परिवहनमंत्र्यांकडून तातडीच्या चौकशी व कारवाईचे आदेश
Transport Minister Orders Inquiry After Viral Audio Exposes RTO Dispute

Transport Minister Orders Inquiry After Viral Audio Exposes RTO Dispute

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: शासनाचा महसूल बुडवणाऱ्या अतिअवजड वाहनांवर कायदेशीर कारवाई करणाऱ्या परिवहन विभागातील निरीक्षकाला दमदाटीचा प्रकार घडला. ‘आमच्या हद्दीत कारवाई करायची नाही’ असा थेट धमकीवजा इशारा वैजापूर आरटीओ कार्यालयाचे प्रभारी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी गणेश विघ्ने यांनी श्रीरामपूरच्या पथकाला दिला. गणेश विघ्ने व योगेश मोरे यांच्यातील संभाषणाची ‘ऑडिओ क्लिप’ समाज माध्यमांवर सोमवारी व्हायरल झाली. या घटनेची गंभीर दखल परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेतली असून, कडक कारवाईचे आदेश दिले आहेत.

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