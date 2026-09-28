RTO Officers: ‘आरटीओ’चे ७३५ अधिकारी रडारवर; ‘वाहन फिटनेस’ गैरव्यवहारात ३०० जणांना नोटीस; मंत्रालयातून कारवाईचे संकेत

पुणे: राज्यातील व्यावसायिक वाहनांना ‘३८ अ’ अंतर्गत दिलेल्या फिटनेस प्रमाणपत्रात मोठा गैरव्यवहार झाला. याप्रकरणी नेमलेल्या समितीने तब्बल ७३५ आरटीओ अधिकारी, निरीक्षकांचा सहभाग असल्याचा अहवाल दिला असून, परिवहन आयुक्तांनी ३०० मोटार वाहन निरीक्षक, सहाय्यक प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना नोटीस दिली. काहींचे निलंबन, तर इतरांवर विभागीय चौकशी होणार असून, दोषींवर कडक कारवाई करण्याचे संकेत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले आहेत..Pune Railway: रेल्वे प्रवाशांसाठी बातमी! दिवाळीपूर्वी रेल्वेचा मोठा निर्णय; पुणे-हडपसरहून अमरावती, गाझीपूर, गोरखपूरसाठी विशेष गाड्या.‘सकाळ’ने २६ फेब्रुवारी ‘वाहने राज्यातच, फिटनेस परराज्यात’ या मथळ्याखाली बातमी प्रसिद्ध करून यातील गैरव्यवहार समोर आणला होता. परिवहन विभागाने याची दखल घेत, चौकशी समिती नेमली. सात सदस्यीय समितीने परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर यांना अहवाल सादर केला. परिवहन आयुक्तांनी सादर केलेल्या अहवालात ७३५ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. यापैकी ३०० अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्षात नोटीस देण्यात आली असून, त्यांच्याकडून लेखी खुलासा मागविण्यात आला. .यात मोटार वाहन निरीक्षकांची संख्या जास्त आहे. नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर काहींनी परिवहन विभागाकडे माहितीच्या अधिकारात अर्ज सादर करून ‘३८ अ’ अंतर्गत योग्यता प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार कोणाला आहे, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. तर काही अधिकारी या प्रकरणात न्यायालयात दाद मागण्याच्या तयारीत आहेत. असे असले तरीही परिवहन मंत्री मात्र दोषींवर कडक कारवाईच्या तयारीत आहेत..काही अधिकारी ‘मध्यस्थी’च्या प्रयत्नात‘वाहन फिटनेस’ गैरव्यवहारात ७३५ पैकी ३०० अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. कारवाईची कुणकुण लागताच कारवाई टाळण्यासाठी काही उपप्रादेशिक आणि प्रादेशिक दर्जाचे अधिकारी परिवहन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भेटीगाठी घेऊन प्रकरण दडपण्याच्या प्रयत्नात आहेत. यात मोठे ‘अर्थकारण’ दडले असल्याची चर्चा सध्या विभागात रंगली आहे.पुण्यात पुढील तीन दिवस .Pune Weather: पुण्यात पुन्हा ढगांची दाटी; पुढील दोन-तीन दिवस मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता.‘३८ अ’ अंतर्गत ज्यांना नोटीस देण्यात आली आहे, त्यांच्या खुलाशानंतरच प्रत्यक्षात कारवाई केली जाईल. माहिती अधिकारात माहिती मागविणे किंवा न्यायालयात जाणे हा त्यांचा अधिकार आहे. मात्र ते न्यायालयात जात आहेत म्हणून त्यांना सोडण्यात येईल असे नाही. दोषी अधिकारी कोणत्याही पदावर असोत, त्यांच्यावर निश्चितच कडक कारवाई केली जाईल.- प्रताप सरनाईक, परिवहनमंत्री .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.