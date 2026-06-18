Pune News: पुणे महापालिकेत सत्ताधारी-विरोधक भिडले; पाणीटंचाईवर चर्चा अर्धवट, बोपोडी दर्ग्यावरील कारवाईच्या मुद्द्यावरून वाद !

पुणे: शहरातील भीषण पाणीटंचाईवर चर्चा करण्यासाठी बोलावलेली महापालिकेची सर्वसाधारण सभा बुधवारी (ता. १७) सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या राड्यामुळे तहकूब करण्यात आली. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नगरसेवक गफूर पठाण यांनी बोपोडी दर्ग्यावरील कारवाईचा मुद्दा उपस्थित केल्याने भाजप नगरसेवक आक्रमक झाले. या गोंधळामुळे ६० लाख पुणेकरांच्या जिव्हाळ्याचा पाण्याचा प्रश्न अनुत्तरीत राहिला..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.पुण्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमधील साठ्याने तळ गाठण्यास सुरुवात केली आहे. पाऊस लांबणीवर पडल्याने उपलब्ध पाणी काटकसरीने वापरणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सोमवारपासून (ता. १५) शहरात एक दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जात आहे. मात्र, महापालिकेने निश्चित केलेल्या वेळापत्रकानुसार पाणी न येणे, गढूळ पाणी येणे, अर्धातासदेखील पाणी न येणे यामुळे नागरिक टंचाईला सामोरे जात आहेत. बुधवारी महापालिकेच्या मुख्यसभेत पाणीटंचाईचा मुद्दा विरोधी पक्षनेते नीलेश निकम यांनी उपस्थित केला. त्यानंतर अनेक नगरसेवकांनी आपापल्या भागातील समस्या मांडल्या..कोंढव्यातील नगरसेवक गफूर पठाण हेदेखील कोंढवा भागातील पाणीटंचाईची समस्या मांडत होते. हा विषय मांडताना त्यांनी मध्येच बोपोडीतील दर्ग्यावर महापालिकेने कारवाई केल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर लगेच भाजपच्या नगरसेवकांनी पाण्याच्या विषयावर बोला, असे सांगत पठाण यांच्या आसनाकडे धाव घेतली. पठाण यांनी हातात तिरंगा झेंडा घेत मला विचार मांडण्याचे अधिकार संविधानाने दिले आहेत, असे सांगत त्यांचा मुद्दा मांडू लागले. तोपर्यंत सुनील पांडे, रवींद्र साळेगावकर, व्यंकोजी खोपडे हे त्यांच्याकडे आक्रमकपणे जात शांत बसण्यास सांगितले. यावेळी विरोधीपक्षाच्या नगरसेवकांनी हस्तक्षेप करत भाजप नगरसेवकांना तेथून बाजूला काढले..याविरोधात विरोधकांनी महापौर मंजूषा नागपुरे यांच्याकडे तक्रार करत सभागृहात गुंडगिरी सहन केली जाणार नाही, असे सांगितले. त्याचवेळी सभागृहनेते गणेश बिडकर यांनी सर्वसाधारण सभा तहकूब करण्यासाठी तहकुबी मांडली. विरोधक गोंधळ घालत असताना सर्वसाधारण सभा तहकूब करण्यात आली..पठाण यांच्यानंतर केवळ तीन नगरसेवकांची भाषणे सुरू होती. मात्र, सत्ताधारी व विरोधक एकमेकांना भिडल्याने सभा तहकूब होऊन पाण्याची चर्चा अर्धवट राहिली. जवळपास २० नगरसेवकांनी पाणी टंचाईवर भाषणे केली, उपाययोजना सुचविल्या होत्या. वादामुळे सूचना बाजूला पडल्या..महापालिकेच्या सभागृहात जे घडले, ते योग्य नाही. सर्व नगरसेवकांनी शिस्तीत वागले पाहिजे. जर विरोधी नगरसेवकाचा मुद्दा पटला नाही, तर जागेवर थांबून त्यास विरोध केला पाहिजे. पाणीटंचाईवर आयुक्तांकडून आज खुलासा केला जाणार होता. तो पुणेकरांसाठी महत्वाचा होता, तो झाला नाही याचे वाईट वाटते.- मंजूषा नागपुरे, महापौर, पुणे.Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...विरोधक करणार आंदोलनयासंदर्भात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या गटनेत्यांनी व नगरसेवकांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. या घटनेचा निषेध केला. महापालिकेच्या सभागृहात महात्मा फुले यांच्यापासून अनेक मोठ्या नेत्यांनी कामे केली आहेत. असे असताना पाशवी बहुमताच्या जोरावर भाजपचे नगरसेवक विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांवर गुंडगिरी करत आहेत. आजचा प्रकार बघून महिला नगरसेविका घाबरल्या. हा प्रकार सहन करण्यासारखा नाही. याविरोधात गुरुवारी (ता. १८) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यासमोर सर्व विरोधीपक्षाचे नगरसेवक आंदोलन करणार असल्याचा इशारा पत्रकार परिषदेत देण्यात आला. तसेच, पुढच्या सर्वसाधारणसभेत बोपोडी दर्ग्याचा मुद्दा उपस्थित करणार असल्याचे सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.