Hadapsar News : दक्षिण आफ्रिकेतील कॉम्रेड्स अल्ट्रामॅरेथॉनमध्ये रनहोलिक्सने रचला इतिहास

हडपसर - जगातील सर्वात कठीण मानल्या जाणाऱ्या दक्षिण आफ्रिकेतील प्रतिष्ठित कॉम्रेड्स अल्ट्रामॅरेथॉन स्पर्धेत येथील रनहोलिक्स रनिंग क्लबच्या तब्बल ७७ जणांच्या टीमने यशस्वी कामगिरी करीत इतिहासिक रचला. या स्पर्धेसाठी भारतातून सहभागी झालेल्या मोठ्या गटांपैकी रनाहोलिक्स हा एक सर्वात यशस्वी गट ठरला..प्रशिक्षक डॉ. योगेश सातव यांनी स्पर्धेत सहभागी झालेल्या ग्रुप मधील सदस्यांना वर्षभर नियोजनबद्ध मार्गदर्शन व शिस्तबद्ध प्रशिक्षण दिले होते. त्यामुळे संघातील धावपटूंनी वर्षभर कठोर सराव करीत या आव्हानात्मक स्पर्धेतून स्वतःला सिद्ध केले. यातील तब्बल ७७ जणांनी निर्धारित वेळेत ही स्पर्धा पूर्ण केली. स्वतः डॉ. सातव यांनी उत्कृष्ट कामगिरी करीत सात तास चोवीस मिनिटे शेहचाळीस सेकंद या उल्लेखनीय वेळेत शर्यत पूर्ण करून रौप्य पदक पटकावले. त्यांच्या या यशामुळे टीम रनाहोलिक्सच्या कामगिरीत मानाचा तुरा खोवला गेला..गेल्या अनेक वर्षांपासून रनाहोलिक्स रनिंग क्लब विविध आंतरराष्ट्रीय धावण्याच्या स्पर्धांमध्ये मोठ्या संख्येने धावपटूंना सहभागी करून घेत आहे. मनोरंजनात्मक धावपटूंना जागतिक स्तरावरील स्पर्धांसाठी तयार करण्याचे आणि त्यांच्यामध्ये फिटनेस व सहनशक्तीची प्रेरणा निर्माण करण्याचे कार्य क्लब सातत्याने करीत आहे.कोम्रेड्स अल्ट्रामॅरेथॉनमधील या यशामुळे टीम रनहोलिक्सने भारतीय धावपटूंची परंपरा आणि क्रीडावारसा अभिमानाने पुढे नेण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून येत आहे. भविष्यातही अशाच आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये अधिकाधिक धावपटूंना प्रेरित करण्याचा निर्धार सहभागी सदस्यांनी केला आहे..डॉ. जगदाळे यांच्याकडून स्पर्धा दुसऱ्यांदा पूर्ण -रनहोलिक्स ग्रुपचे सदस्य व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या हडपसर विधानसभा मतदारसंघाचे अध्यक्ष डॉ. शंतनु जगदाळे यांनी दुसऱ्यांदा ही स्पर्धा पूर्ण करण्यात यश मिळविले आहे. त्यांनी दबॆन ते पिटरमारीबर्ग हे ८५.७७ किलोमीटरचे अंतर ११ तास २१ मिनिटांत पूर्ण केले. ही मॅरेथॉन त्यांनी त्यांचे मार्गदर्शक व दिवंगत माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना समर्पित केली आहे..जगातील सर्वात खडतर व आव्हानात्मक स्पर्धा -जगातील सर्वात खडतर व आव्हानात्मक समजल्या जाणाऱ्या या स्पर्धेसाठी महिनोनमहिने पूर्वतयारी करावी लागते. प्रत्यक्षातील स्पर्धा चढ-उतार, डोगराळ भाग, दीर्घ अंतर, शारिरीक व मानसिक सहनशक्तीची कठोर परीक्षा घेणारी असते. यामध्ये दहा मोठे घाट रस्ते आहेत. डॉ. सातव यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे यश प्राप्त झाल्याचा आनंद होत असल्याचे डॉ. राहुल घुले व विनोद बोरोले यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.