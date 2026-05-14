पुणे

ईडीकडून रुपाली चाकणकर यांच्याकडे आठ तास चौकशी

मुंबई, ता. १४ ः भोंदू अशोक खरातच्या आर्थिक गैरव्यवहारांबाबत गुरुवारी महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांच्याकडे सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) सुमारे आठ तास चौकशी केली.
चाकणकर सकाळी १०.३०च्या सुमारास ईडी कार्यालयात दाखल झाल्या. जबाब नोंदवून संध्याकाळी सातच्या सुमारास त्यांना सोडण्यात आले. आपला खरातच्या आर्थिक व्यवहारांशी आणि त्याने केलेल्या गुन्ह्यांशी काहीही संबंध नाही. तपासातून हे स्पष्ट होईल, असे चाकणकर यांनी ईडी कार्यालयाबाहेर येताच माध्यमांना सांगितले. गुवाहाटी येथे स्वतंत्रपणे गेल्याचा दावा त्यांनी केला. इतरांप्रमाणे खरातवर श्रद्धा होती; मात्र तेव्हा त्याच्या गुन्ह्यांबाबत काहीच कल्पना नव्हती, असे सांगितले. चाकणकर यांच्याआधी त्यांच्या भगिनी प्रतिभा यांच्याकडे ईडीने चौकशी केली होती.

