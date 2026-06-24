Inspiring Success Story: माथाडी कामगाराची मुलगी ते पंतप्रधानांशी संवाद : रुपाली गोरडे-खालकरचा प्रेरणादायी प्रवास

मंचर : "माथाडी कामगाराची मुलगी म्हणून ग्रामीण भागातून शिक्षण घेत प्रवास सुरू झाला. थेट देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी संवाद साधण्याची संधी मिळाली. हा माझ्या आयुष्यातील सर्वात आनंदाचा आणि अभिमानाचा क्षण आहे," अशी भावना रुपाली वाल्मिक गोरडे -खालकर यांनी व्यक्त केल्या..गोसासी(ता.खेड) येथील रहिवासी असलेल्या रुपाली यांचे प्राथमिक शिक्षण जिल्हा परिषद शाळेत झाले. कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने वडिल वाल्मिक यांनी चाकण येथे माथाडी कामगार म्हणून काम करत आणि शेतीमजुरी करून कुटुंबाला आधार दिला, तर आई मनीषाने कष्टाची साथ दिली. प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत रुपाली यांनी पुण्यातून एमबीए (फायनान्स) ही पदव्युत्तर पदवी पूर्ण केली.त्यानंतर जवळे(ता.आंबेगाव)येथे स्वप्नील खालकर यांच्याशी विवाहबद्ध झाल्या..ता. २१ ऑगस्ट २०२५ रोजी त्या मंचर-अवसरी फाटा येथील पराग मिल्क फूड्स लि.मध्ये खरेदी प्रशिक्षणार्थी म्हणून रुजू झाल्या. त्यानंतर त्यांची भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) योजनेअंतर्गत नोंदणी झाली. दरम्यान, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) सुरू झाल्यानंतर त्या या योजनेसाठी पात्र ठरल्या..बुधवारी (ता.१७) त्यांनी आयुष्यातील पहिलाच विमानप्रवास करत दिल्ली गाठली.सोबत आकुर्डी ईपीएफओ कार्यालयातील पीएफ निरीक्षक उर्मिल रस्तोगी होत्या.शुक्रवारी (ता.१९)पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी संवाद साधण्यासाठी निवड झालेल्या देशातील २५ युवक-युवतींमध्ये महाराष्ट्रातील एकमेव रुपाली यांचा समावेश आहे.मंचर-अवसरी फाटा येथे मंगळवारी (ता.२३) पराग मिल्क फूड्स उद्योग समूहाचे संस्थापक अध्यक्ष देवेंद्र शहा यांच्या हस्ते रुपाली यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. यावेळी शब्दाली शहा, संजय मिश्रा, रविंद्र गुप्ता, दीपक शर्मा, विकास भोर, संजय सणस, सानिका कालेकर उपस्थित होते. सूत्रसंचालन निलेश पडवळ यांनी केले.."रुपाली गोरडे - खालकर यांची राष्ट्रीय स्तरावरील निवड ही पराग उद्योग समूहासाठी अभिमानाची बाब आहे. त्यांनी आपल्या कर्तृत्वाच्या बळावर ही संधी मिळवली असून त्यांच्या यशातून ग्रामीण भागातील महिलांना नवी प्रेरणा मिळेल."— देवेंद्र शहा,अध्यक्ष पराग मिल्क फूड्स."मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी संवाद साधताना माझ्या गोसासी गावाबद्दल, शिक्षणाबद्दल आणि पराग मिल्क फूड्समधील पहिल्या नोकरीबद्दल माहिती दिली. भारतातील तरुण हीच देशाची खरी ताकद असून त्यांनी समाजासाठी योगदान द्यावे, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. हा प्रसंग माझ्यासाठी आयुष्यभर प्रेरणा देणारा ठरेल."— रुपाली गोरडे-खालकर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.