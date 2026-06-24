पुणे

Inspiring Success Story: माथाडी कामगाराची मुलगी ते पंतप्रधानांशी संवाद : रुपाली गोरडे-खालकरचा प्रेरणादायी प्रवास

माथाडी कामगाराच्या मुलीचा दिल्लीपर्यंतचा प्रवास; ग्रामीण पार्श्वभूमीतून एमबीए, पराग मिल्क फूड्समधील नोकरी आणि पीएम मोदींसोबत संवादाचा अभिमानास्पद क्षण
Rupali Gorde-Khalkar shares her experience of interacting with PM Narendra Modi

Rupali Gorde-Khalkar shares her experience of interacting with PM Narendra Modi

Sakal

डी.के.वळसे पाटील
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मंचर : "माथाडी कामगाराची मुलगी म्हणून ग्रामीण भागातून शिक्षण घेत प्रवास सुरू झाला. थेट देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी संवाद साधण्याची संधी मिळाली. हा माझ्या आयुष्यातील सर्वात आनंदाचा आणि अभिमानाचा क्षण आहे," अशी भावना रुपाली वाल्मिक गोरडे -खालकर यांनी व्यक्त केल्या.

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