Rupali Patil: नक्की कोणते वक्तव्य शिस्तभंग करणारे? रूपाली पाटलांचा पक्षालाच उलट सवाल, पत्रात नेमकं काय म्हटलं?

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (शरद पवार गट) प्रवक्त्या आणि आमदार रूपाली पाटील यांनी पक्षशिस्तभंगाच्या नोटिशीला उत्तर देताना पक्ष नेतृत्वालाच उलट सवाल केला आहे. पक्षाच्या संघटन सरचिटणीस संजय खोडके यांनी ७ नोव्हेंबर रोजी पाठवलेल्या नोटिशीमध्ये रूपाली पाटील यांनी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष आणि प्रदेशाध्यक्ष यांच्याबाबत प्रसारमाध्यमांमध्ये केलेल्या वक्तव्याला पक्षशिस्तभंग करणारे ठरवले होते. त्यावर खुलासा मागवला होता. मात्र, रूपाली पाटील यांनी पाठवलेल्या खुलाशात नोटिशीमध्ये कोणते वक्तव्य शिस्तभंग करणारे आहे, याचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याचे म्हटले आहे. यामुळे पक्षांतर्गत वाद चव्हाट्यावर आला असून, रूपाली पाटील यांनी राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार यांच्याच मताचा आधार घेऊन स्वतःची बाजू मांडली आहे..रूपाली पाटील काय म्हणाल्या?रूपाली पाटील यांनी पक्षाला पाठवलेल्या खुलासा पत्रात म्हटले आहे की, "आपण दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी राज्य महिला आयोगाचे अध्यक्ष व प्रदेशाध्यक्ष यांच्या बाबतीत प्रसारमाध्यमांमध्ये केलेले वक्तव्य पक्षशिस्तभंग करणारे आहे व त्यासंदर्भात शिस्तभंगाची कारवाई का करू नये याबाबत खुलासा मागवला आहे. त्याबाबत आपणास खुलासा येणेप्रमाणे राज्य महिला आयोग अध्यक्ष तसेच प्रदेशाध्यक्ष यांचे बाबत नक्की कोणते वक्तव्य शिस्तभंग करणारे आहे, याविषयी नोटिशीमध्ये कोणतीही माहिती नसल्याने त्याबाबत खुलासा देणे शक्य नाही. सविस्तर एखादे वाक्य आपण आपल्या नोटिशीमध्ये नमूद केले असते तर त्यावर मला खुलासा करणे योग्य झाले असते. तसेच राज्य महिला आयोग व राष्ट्रवादी पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र विभाग आहेत.".नोटीस का देण्यात आली?रूपाली पाटील पुढे म्हणतात की, स्वर्गीय डॉक्टर संपदा मुंडे यांच्या आत्महत्येच्या प्रकरणी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षांनी केलेले वक्तव्य समाजमाध्यमांमध्ये आणि लोकांमध्ये प्रचंड रोष निर्माण करणारे ठरले होते. त्यामुळे पक्षालाही बदनामीला सामोरे जावे लागले. "मी स्वतः बीड येथे जाऊन डॉक्टर संपदा मुंडे यांच्या कुटुंबीयांशी आणि पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार यांच्याशी बोलून दिले होते. त्यावेळी दादांनी मी महिला आयोगाच्या मताशी सहमत नसल्याचे सांगितले होते," असे रूपाली पाटील यांनी नमूद केले.त्या पुढे म्हणतात, "मी केवळ राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या मताचा सन्मान करून माझे म्हणणे मांडले होते. यामध्ये राष्ट्रीय अध्यक्षांची बाजू मांडणे हे प्रवक्त्याचे प्रथम कर्तव्य असताना सदर नोटीस का देण्यात आली याची कल्पना नाही. त्यामुळे कोणताही शिस्तभंग झालेला नाही. हा माझा खुलासा समजावा.".पक्षांतर्गत संघर्ष उफाळून?या खुलाशामुळे पक्षांतर्गत संघर्ष उफाळून आला आहे. रूपाली पाटील यांनी नोटिशीला उलट सवाल करत पक्ष नेतृत्वाच्या भूमिकेवरच बोट ठेवले आहे. राज्य महिला आयोग आणि पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष हे स्वतंत्र असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. संपदा मुंडे प्रकरणात आयोगाच्या वक्तव्याने पक्षाची प्रतिमा धोक्यात आली होती, असे त्यांचे म्हणणे आहे. अजित पवार यांनीच आयोगाच्या मताशी असहमती दर्शवली होती, तरीही नोटीस का, असा सवाल रूपाली पाटील यांनी उपस्थित केला आहे..रूपाली पाटील यांनी अजित पवारांच्या मताचाच आधार घेऊन बचाव केला आहे. यामुळे शिस्तभंगाची कारवाई होईल की नाही, याकडे लक्ष लागले आहे. हा वाद पक्षाच्या एकजुटीवर परिणाम करणारा ठरू शकतो..