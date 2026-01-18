अजित पवार गटाच्या नेत्या रुपाली ठोंबरे यांची प्रकृती बिघडली; रुग्णालयात दाखल, नेमकं काय झालं?

Ajit Pawar faction NCP leader Rupali Thombare has been admitted to hospital : पुण्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या नेत्या रूपाली ठोंबरे यांची प्रकृती बिघडली आहे. त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आला आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. निवडणुकीतील दगदग आणि धावपळीनंतर अस्वस्थ वाटल्याने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असल्याचं त्यांनी सांगितलं. .नुकताच झालेल्या पुणे मनपा निवडणुकीत रूपाली ठोंबरे यांनी दोन प्रभागातून निवडणूक लढवली होती. मात्र या निवडणुकीत त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला होता. मतमोजणीच्या दिवशी त्यांची अधिकाऱ्यांसोबत बाचाबाची झाल्याचंसुद्धा समोर आलं होतं. त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला होता. ईव्हीएममध्ये घोळ असल्याचा आरोप करत त्यांनी मतमोजणी प्रक्रिया थांबवली होती..Ajit Pawar–BJP War: अजित पवारांचे पुस्तक बंद होईल! BJP प्रदेशाध्यक्षांचा पलटवार, काळजी घेण्याचा सल्ला अन् इशारा.दरम्यान, आता निवडणुकीनंतर रुपाली ठोंबरे यांची प्रकृती बिघडल्याचं पुढे आलं आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत यासंदर्भात माहिती दिली आहे. ''थोडा आराम,आरोग्याची काळजी. पुण्यात दोन प्रभागात निवडणुकीच्या प्रचारात,मतमोजणी दिवशी प्रक्रियेत प्रचंड धावपळीत,दगदग झाली. सर्वच उमेदवारांची होत असते जरा आरोग्याची रिव्हायटर करून परत १०० हत्तीचे बळ घेऊन तुमची बहीण रूपालीताई ताकदीने उभी राहील. जगदंब जगदंब'', असं त्यांनी या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे..Pune Municipal Election : ''माघार घेतली म्हणून मंत्री निवडून आला, शब्द देऊन फडणवीसांनी दगा दिला''; भाजप कार्यकर्ता आता अजितदादांच्या पक्षाकडून लढणार.पुण्यातील मनपा निवडणूक राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी प्रतिष्ठेची मानली जात होती. या निवडणुकीत दोन्ही राष्ट्रवादीने एकत्र निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर अजित पवारदेखील या निवडणुकीसाठी महिनाभर पुण्यात ठाण मांडून बसले होते. तसेच केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोड यांनीसुद्धा पुण्याच्या निवडणुकीत जातीने लक्ष घातलं होतं. या निवडणुकीत भाजपला दणदणीत यश मिळालं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.