पुणे - नारायण पेठेतील एका ‘आयएएस’ स्पर्धा परीक्षेचे वर्ग चालकाकडे १० लाख रुपयांची खंडणी मागितल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..याबाबत क्षितीज दिलीप बर्वे (वय-३४, रा. भूगाव) यांनी बुधवारी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार माऊली डुचाळ (रा. पुणे) या संशयिताविरुद्ध खंडणी आणि धमकावल्याप्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एक ते २६ ऑक्टोबर या कालावधीत आरोपीने बर्वे यांच्या मोबाइलवर व्हॉट्सॲपद्वारे संपर्क साधला. नारायण पेठेतील मोदी गणपती परिसरातील एका ‘आयएएस’ क्लासेसविरोधात आर्थिक गुन्हे शाखा आणि इतर शासकीय विभागांकडे केलेल्या तक्रारी मागे घेण्यासाठी आरोपीने १० लाख रुपयांची खंडणी मागितली. पैसे न दिल्यास ‘बघून घेईन’, अशी धमकीही दिली. विश्रामबाग पोलिस पुढील तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.