पुणे

DCM Sunetra Pawar : माळेगाव'चे शेतकऱ्यांना २०० रुपये कांडे पेमेंट जाहीर

माळेगाव सहकारी साखर कारखाना प्रशासनाने सालाबादप्रमाणे यंदाही दोनशे रुपये प्रति टन खोडकी (कांडे) पेमेंट केले जाहीर.
DCM Sunetra Pawar

DCM Sunetra Pawar

sakal

कल्याण पाचंगणे
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माळेगाव - माळेगाव सहकारी साखर कारखाना प्रशासनाने सालाबादप्रमाणे यंदाही दोनशे रुपये प्रति टन खोडकी (कांडे) पेमेंट जाहीर केले. माळेगाव कारखाना अध्यक्षा व उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत वरील धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला.

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