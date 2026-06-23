Gutkha Seized : गुजरातहून आणलेला २२.९१ लाखांचा प्रतिबंधित गुटखा जप्त; दोघांना अटक

- निलेश चांदगुडेधायरी - नऱ्हे पोलिसांनी गुटखा माफियांविरोधात मोठी कारवाई करत गुजरात येथून विक्रीसाठी आणलेला तब्बल २२ लाख ९१ हजार ५३४ रुपयांचा प्रतिबंधित गुटखा जप्त केला. या प्रकरणी दोघांना अटक करण्यात आली असून त्यांच्याविरुद्ध विविध कायद्यांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नऱ्हे पोलिस ठाण्याचे तपास पथक परिसरात गस्त घालत असताना पोलिस अंमलदार देवा चव्हाण यांना एका ट्रॅव्हल्स बसमधून प्रतिबंधित गुटखा वाहतूक होत असल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक वर्षा देशमुख, पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) ईश्वर चव्हाण, पोलिस उपनिरीक्षक विजयसिंह घाडगे आणि त्यांच्या पथकाने नवले पुलाखाली सापळा रचून संबंधित बसची तपासणी केली..तपासणीदरम्यान चालक हबास मुबारक खान (वय ३४, रा. बाडमेर, राजस्थान) याच्या ताब्यातील बसमधून विमल पान मसाला, व्ही-१ तंबाखू, आरएमडी पान मसाला, तुळशी तंबाखू आणि गोवा गुटखा असा ५ लाख ९० हजार ८०० रुपयांचा प्रतिबंधित माल जप्त करण्यात आला. तसेच माल स्वीकारण्यासाठी आलेल्या सोहेल अस्लम मुलाणी (वय २२, रा. गंजपेठ, पुणे) याला ताब्यात घेण्यात आले..पुढील चौकशीत केदारीनगर येथील एका गोदामावर छापा टाकण्यात आला. तेथून त्याच प्रकारचा १७ लाख ७३४ रुपयांचा प्रतिबंधित गुटखा व तंबाखूजन्य पदार्थांचा साठा जप्त करण्यात आला. आरोपींनी हा माल गुजरातमधील अहमदाबाद येथून आणल्याची कबुली दिल्याचे पोलिसांनी सांगितले..या कारवाईत एकूण २२ लाख ९१ हजार ५३४ रुपयांचा प्रतिबंधित माल जप्त करण्यात आला. याप्रकरणी नऱ्हे पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला असून भारतीय न्याय संहिता, सिगारेट व अन्य तंबाखूजन्य उत्पादने अधिनियम तसेच अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक विजयसिंह घाडगे करीत आहेत..ही कारवाई पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, सहपोलिस आयुक्त संजय दराडे, अपर पोलिस आयुक्त राजेश बनसोडे, पोलिस उपायुक्त सागर कवडे, सहाय्यक पोलिस आयुक्त विजय कुंभार यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. कारवाईत वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक वर्षा देशमुख, पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) ईश्वर चव्हाण, पोलिस उपनिरीक्षक विजयसिंह घाडगे, किरण लिटे तसेच पोलिस अंमलदार देवा चव्हाण, सुनील चव्हाण, कार्तिक कोंडे, प्रणिल मेस्त्री, सुमित जगताप, राजू तोरे, नितीन वाघमारे आणि निलेश भोरडे यांनी सहभाग घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.