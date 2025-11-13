पुणे

Pune News : समाविष्ट गावांचा २४ कोटीचा निधी वळवला

पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या नव्या गावांमध्ये अद्याप विकासकामांना गती मिळालेली नाही.
fund
fundsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या नव्या गावांमध्ये अद्याप विकासकामांना गती मिळालेली नसताना, या गावांचा तरतूद असलेला पाणी पुरवठ्याचा तब्बल २४ कोटी रुपयांचा निधी वर्गीकरणासाठी स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आला आहे. या निधीतून जुन्या हद्दीतील पाणी पुरवठ्याची कामे केली जाणार आहेत.

Loading content, please wait...
pune
Villages
Funding
Municipal Corporation
Standing Committee

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com