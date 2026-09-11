पुणे

FDA Crime : भेसळीच्‍या संशयाने ३८ लाखांचा खवा, पनीर जप्त; ‘एफडीए’ची पेठेत कारवाई

गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील बुधवार पेठ, शुक्रवार पेठ येथे अन्न व औषध प्रशासनाने केली कारवाई.
FDA Action on Panner in Pune

FDA Action on Panner in Pune

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील बुधवार पेठ, शुक्रवार पेठ येथे अन्न व औषध प्रशासनाने कारवाई केली असून सुमारे ३८ लाख रुपये किमतीचा ४ हजार ६०० किलो खवा आणि १२ हजार ५०० किलो पनीरचा साठा भेसळीच्‍या संशयातून जप्त करण्यात आला आहे. ही कारवाई शुक्रवारी पहाटे पुण्‍याच्‍या मध्‍यवर्ती भागातील पेठांमध्‍ये करण्‍यात आली.

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