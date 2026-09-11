पुणे - गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील बुधवार पेठ, शुक्रवार पेठ येथे अन्न व औषध प्रशासनाने कारवाई केली असून सुमारे ३८ लाख रुपये किमतीचा ४ हजार ६०० किलो खवा आणि १२ हजार ५०० किलो पनीरचा साठा भेसळीच्या संशयातून जप्त करण्यात आला आहे. ही कारवाई शुक्रवारी पहाटे पुण्याच्या मध्यवर्ती भागातील पेठांमध्ये करण्यात आली..पुण्याच्या बाजारपेठेत कर्नाटक आणि बार्शी भागातून मोठ्या प्रमाणावर खवा व पनीरची आवक होते. दररोज २० ते २५ टन पनीर कर्नाटकातून येते. तेथून ते संपूर्ण शहरात वितरित होते. कर्नाटकातून आलेल्या १२ हजार ५०० किलो पनीरचे नमुने तपासणीसाठी ताब्यात घेण्यात आले आहेत. शुक्रवारी सकाळी साडेसहा वाजल्यापासून अन्न व औषध प्रशासनाचे १२ ते १३ अधिकारी या परिसरात दाखल झाले होते. त्याचबरोबर त्यांनी बार्शीहून आलेला ४ हजार ६०० किलो खवा हा आरोग्यास घातक असल्याचे प्राथमिक तपासात आढळल्याने तो जप्त केला..अन्न व औषध प्रशासनाच्या मुंबई कार्यालयाकडून मिळालेल्या आदेशानुसार ही धडक मोहीम राबवण्यात आली. गेल्या १० ते १२ दिवसांपासून पुणे विभागाचे सहायक आयुक्त या संदर्भात माहिती संकलित करत होते. आतापर्यंत ३८ लाख रुपयांचा माल जप्त केला असून, प्रयोगशाळेच्या अहवालानंतर पुढील कारवाई निश्चित केली जाईल, अशी माहिती सांगली अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सहायक आयुक्त नीलेश मसारे यांनी दिली.बुधवार आणि शुक्रवार पेठ हा परिसर संवेदनशील असल्याने कारवाईदरम्यान स्थानिक पोलिस चौकीतील १५ ते २० पोलिस कर्मचाऱ्यांचा बंदोबस्तही तैनात करण्यात आला होता. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांच्या सूचनेनुसार ही सुरक्षा पुरवण्यात आली. गणेशोत्सवाच्या काळात दुग्धजन्य पदार्थांची मागणी वाढत असल्याने प्रशासनाने ही विशेष मोहीम हाती घेतली आहे..शेतकऱ्यांवरही कारवाईदरम्यान, या कारवाईदरम्यान एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी पनवेलहून आलेल्या काही शेतकऱ्यांचा खवा देखील साठवणुकीचे नियम न पाळल्यामुळे जप्त केला. या वेळी त्यामध्ये भेसळ नसल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. मात्र, या कारवाईमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. या खव्यामध्ये भेसळ नाही, आम्ही रोज हा धंदा करतो. एफडीएचे अधिकारी मात्र काही कारणे सांगून कारवाई करत आहेत. नमुना तपासणीसाठी वेळ लागतो व त्या प्रक्रियेत हा माल नाश पावतो. यामध्ये शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे, व्यापाऱ्यांचे नुकसान होणार नाही. त्यामुळे, किरकोळ कारणांवरून शेतकऱ्यांवर होणारी कारवाई आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी थांबवावी, अशी मागणी शेतकरी बन्सी डोईफोडे व सुरेश घुले यांनी केली..सहआयुक्त भोगावडे यांचे मौनदरम्यान, याबाबत पुणे विभागाचे एफडीएचे सहआयुक्त दिगांबर भोगावडे यांच्याशी वारंवार संपर्क साधला असता त्यांनी नेहमीप्रमाणे माहिती देण्यास टाळाटाळ केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.