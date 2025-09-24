पुणे

Chakan News : तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर महामार्गाच्या दुरुस्ती व रुंदीकरणासाठी ५९.७५ कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता; शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिली माहिती

तळेगाव–चाकण–शिक्रापूर महामार्गावरील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होणार, तसेच अपघातांचा धोका कमी होईल.
चाकण - तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ५४८ डी (माजी राज्य महामार्ग ५५) कि.मी. ०/०० ते कि.मी. ५४/०० या मार्गाच्या दुरुस्ती व रुंदीकरणासाठी एकूण ५९.७५ कोटी निधीस मान्यता देण्यात आल्याची माहिती राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिली आहे.

