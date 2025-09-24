Chakan News : तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर महामार्गाच्या दुरुस्ती व रुंदीकरणासाठी ५९.७५ कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता; शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिली माहिती

चाकण - तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ५४८ डी (माजी राज्य महामार्ग ५५) कि.मी. ०/०० ते कि.मी. ५४/०० या मार्गाच्या दुरुस्ती व रुंदीकरणासाठी एकूण ५९.७५ कोटी निधीस मान्यता देण्यात आल्याची माहिती राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिली आहे..या निर्णयामुळे तळेगाव–चाकण–शिक्रापूर महामार्गावरील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल तसेच अपघातांचा धोका कमी होईल. चाकण औद्योगिक वसाहतीतील व इतर मोठ्या प्रमाणातील वाहतुकीला यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री भोसले यांनी सांगितले..तळेगांव-चाकण-शिक्रापूर या मार्गावर तळेगांव ते चाकण दरम्यान चार पदरी उन्नत मार्ग (उड्डाणपूल) व जमिनीस समांतर चार पदरी रस्ता व चाकण ते शिक्रापूर दरम्यान सहा पदरी रस्ता या कामाचा समावेश आहे. हे संपूर्ण काम बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा (बी.ओ.टी.) तत्वावर करण्यात येणार आहे..महामार्ग मंत्रालयाने या रस्त्याला राष्ट्रीय महामार्ग ५४८ डी असा दर्जा दिला असून, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून तो महाराष्ट्र राज्य पायाभूत विकास महामंडळाकडे (एमएसआयडिसी) कडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे. तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर हा महामार्ग सध्या अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात खचला आहे..मोठ्या प्रमाणात मार्गावर खड्डे पडले आहेत.रस्त्याची मोठ्या प्रमाणात दुरावस्था झाली आहे. त्यामुळे दुरुस्ती व रुंदीकरण आवश्यक झाले आहे. हा मार्ग औद्योगिकदृष्ट्या महत्त्वाचा तसेच चाकण, तळेगाव (मावळ) औद्योगीक वसाहतीला जोडणारा असल्यामुळे येथे अवजड वाहतुकीची मोठी वर्दळ आहे..परिणामी वाहतूक कोंडी, वाढते अपघात,अपघातांचा धोका आणि रस्ता सुरक्षेच्या समस्या निर्माण झाल्या होत्या. हा महामार्ग परिसरातील पुणे - नाशिक महामार्ग या मुख्य रस्त्यांना तसेच इतर मार्गांना जोडणारा एकमेव महत्त्वाचा रस्ता आहे. अनेकांकडून या मार्गाची दुरुस्ती व्हावी अशी मागणी होत होती..याबाबत ३० जुलै २०२५ रोजी लोकप्रतिनिधी व संबंधित विभागीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत रस्त्याच्या दुरुस्ती व रुंदीकरणासाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार शासनस्तरावर पाठपुरावा करून आता आवश्यक निधीस मान्यता देण्यात आली आहे..राज्यातील इतरही रस्त्यांच्या कामासाठी सुमारे १२९६ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असला तरी तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर मार्गाच्या रस्ता दुरुस्तीसाठी जो निधी देण्यात आलेला आहे तो खूप अपुरा आहे. हा मार्ग औद्योगिक वसाहतीतील तसेच मोठ्या वर्दळीचा तसेच अवजड वाहनांच्या येजा करण्याचा आहे. असे नागरिक, कामगार यांचे म्हणणे आहे..त्यामुळे रस्त्याचे काम कोणत्या दर्जाचे होईल कसे होईल याबाबत मात्र प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या मार्गाचे काम व्यवस्थित झाले तर वाहतूक कोंडी सुटेल अपघात कमी होतील परंतु बीओटी तत्त्वावर या मार्गाचे काम लवकर करण्यात यावे याकडे बांधकाम मंत्र्यांनी अधिक लक्ष द्यावे असे नागरिक, कामगार, उद्योजक, व्यावसायिक यांचे म्हणणे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.